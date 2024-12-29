Знаменитая украинская гимнастка-чемпионка внезапно завершила карьеру в 22 года

Двукратная чемпионка Европы (2020) по художественной гимнастике и бронзовая призерка чемпионата мира (2023) Мария Высочанская приняла решение завершить свою спортивную карьеру. Об этом 22-летняя львовянка рассказала в прощальном посте в соцсетях.

Видео дня

Спортсменка призналась, что несмотря на свой молодой возраст, она уже готова оставить спортивную сцену и перейти к новым жизненным этапам.

"Мне не хватит и 1000 страниц, чтобы рассказать о всех 18 годах в спорте", – отметила Мария, не скрывает, что приняла это решение лишь недавно, когда начала чувствовать, что готова сказать важные слова своим поклонникам и тем, кто был рядом на протяжении ее карьеры.

"Когда мне было 4 года, я даже не могла представить, что пройду такой путь в гимнастике, а в 14 лет тоже не думала, что стану чемпионом Европы, призером чемпионата мира, финалисткой двух Олимпиад, буду нести олимпийский огонь и быть капитаном команды", — поделилась она, добавив, что эти достижения, казавшиеся когда-то недостижимыми, стали для нее реальностью.

Особое место в ее благодарностях заняла мама. Гимнастка подчеркнула, что без нее этот путь был бы невозможен.

"Мама, спасибо тебе, что была рядом, когда через травмы и боль я думала, что все закончено. Когда я звонила тебе после тренировок и просто плакала, а ты меня выслушивала и поддерживала. Ты не дала мне сдаться и не позволила бросить все. Это было тяжело, но именно ты помогла мне дойти до Олимпиады в Париже", — написала гимнастка.

Она также выразила признательность своему тренеру Ирине Ивановне, которая в 14 лет поверила в нее и дала шанс проявить себя.

"Мы пережили много сложных моментов, но я всегда знала, что вы хотите для меня только лучшего. Иногда ваша любовь была настолько сильной, что ранила, но я понимала, что, выходя из зала, мы всегда найдем общий язык", — подчеркнула спортсменка.

В посте также нашли отражение благодарности тренерам и коллегам по сборной, которые помогли ей вырасти не только как спортсмену, но и как личности.

"Я хочу поблагодарить всех тренеров, которые вкладывали частичку себя в меня. Спасибо тем, кто был рядом, кто верил в меня и поддерживал, а также тем, кто показал, что они не со мной. Мы не всегда ладили, было много слез, недоразумений, криков, но теперь я благодарна за этот опыт. Без вас я бы не стала такой сильной, какой я есть сейчас", — отметила она.

Спортсменка не забыла и про себя. В своем послании она поблагодарила себя за стойкость и упорство, которые позволили пройти через все трудности и не свернуть с пути.

"Спасибо себе, что не сломалась, не предала себя и свои принципы, что всегда боролась за место в команде. Я сделала все, что было в моих силах, и впереди меня ждет только лучшее", — написала она, уверенная, что приняла верное решение.

Завершая свой пост, гимнастка отметила, что гимнастика всегда останется в ее сердце, несмотря на завершение карьеры.

"Гимнастика — это то, что ты никогда не забудешь. Это часть тебя, и жизнь без нее уже невозможна", — заключила она, добавив, что готова двигаться дальше, открывая новые горизонты.

Как сообщал OBOZ.UA, отец Марии Олег Высочанский в 2015 году участвовал в 242-дневных боях за Донецкий аэропорт, где был ранен. После начала полномасштабного вторжения он вернулся в армию и ныне защищает Украину в составе ВСУ.

Во время Олимпиады-2024 Олег Ярославович смог взять небольшой отпуск, чтобы приехать в Париж и поддержать дочь на соревнованиях по художественной гимнастке в групповых упражнениях. Накануне украинки заняли 3-е место в квалификации, а в финале стали 7-ми.

В мае 2024 года Мария приняла участие в церемонии старта эстафеты олимпийского огня во Франции, где возглавила команду атлетов из 27 стран Европейского Союза.