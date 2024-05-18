Поставил $565 000! Дрейк показал, кто победит в бою Усик – Фьюри

Знаменитый канадский рэпер, актер, автор, продюсер и предприниматель Обри Дрейк Грехем, известный под псевдонимом Дрейк, сделал большую ставку на поединок Александр Усик – Тайсон Фьюри. 37-летний уроженец Торонто, настолько уверен в победе британского боксера, что поставил на него 565 тысяч американских долларов.

У себя в соцсетях Дрейк опубликовал скриншот со ставкой. Если она сыграет, он выиграет чуть больше 1 млн долларов США.

Отметим, что после начала полномасштабного вторжения Дрейк во время записи видеоклипа на композицию с американским коллегой Future появился в кадре с паляницей, на которой виден герб Украины.

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