Что будет дальше с Усиком: раскрыто два последних варианта в карьере

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик рассматривает возможность провести бой с Деонтеем Уайлдером или организовать реванш с Рико Верховеном. Как сообщает автор и ведущего YouTube-канала "Тайк Майсон" Макса Диденко, именно эти поединки команда украинца считает наиболее интересными и сейчас изучает возможность их организации.

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По словам Диденко, Усик хочет провести громкий финальный бой, однако не намерен зависеть от требований боксерских организаций. Если следовать обязательным защитам титулов, ему пришлось бы встречаться с претендентами, такими как Агит Кабаел или Мурат Гассиев. При этом такие поединки, как считают в окружении Александра, не принесут ни серьезного коммерческого успеха, ни новых достижений с точки зрения наследия.

Источник утверждает, что сейчас на первом плане находятся два сценария. Первый – реванш с кикбоксером Рико Верховеном. Этот вариант считается привлекательным, поскольку способен собрать большую аудиторию, а интерес к организации такого боя проявляет глава Riyadh Season Турки Аль аш-Шейх. Кроме того, Усик может захотеть снять все вопросы после их первого непростого противостояния.

Второй вариант – бой против бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера. Такой поединок позволил бы Усику окончательно закрыть список главных звезд современного супертяжелого веса, ведь ранее он уже дважды победил Тайсона Фьюри и дважды оказался сильнее Энтони Джошуа. Встреча с Уайлдером также может стать масштабным шоу в США и вызвать высокий интерес местной публики.

При этом окончательное решение, как отмечает Диденко, пока не принято. В команде украинского боксера продолжают рассматривать оба варианта, а выбор будет сделан позже.

Напомним, 26 июня стало известно, что Александр Усик сделал свои чемпионские пояса вакантными, уточнив, что не уходит из спорта, так как у него "остался Last Dance".

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