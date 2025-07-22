'Усик сказал: 'Я посвящаю победу моей родине – России'. В РФ устроили вакханалию после боя с Дюбуа

В России попытались присвоить победу Александра Усика над Даниэлем Дюбуа. В соцсетях начали появляться новости, в которых утверждается, что Александр после успешного выступления в Лондоне посвятил свой триумф именно РФ.

Видео дня

"Обычный скромный парень из нашего русского города Симферополя стал абсолютным чемпионом мира по боксу! После поединка он сказал: "Я посвящаю эту победу моей родине - России", – говорится в сообщении пользователя "русский императив", на который подписано более 21 000 юзеров в соцсети Х.

В комментариях многие россияне безаговорочно поверили в данный бред, начав писать восхитительные комментарии.

"Весь зал Катюшу пел, стены дрожали . Побольше бы таких парней", – пишут отдельные уникалы.

Позже в новость зашли и украинские фанаты, которые популярно объяснили автору, где он не прав.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 20 июля на стадионе "Уэмбли" украинский боксер Александр Усик досрочно победил британца Даниеля Дюбуа, отправив того в нокаут в пятом раунде. Таким образом Усик стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе во второй раз, обновив свой идеальный рекорд до 24-0.

После успеха Александр в ринге поблагодарил ВСУ за их труд, закончив интервью криком "Слава Украине!".

Это вызвало истерику в российском сегменте интернета. Его рассказ о нокаутирующем ударе с украинским именем оказался для многих россиян настоящим триггером.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!