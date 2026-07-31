"После длительной борьбы": Мудрик сделал заявление о карьере после того, как ему разрешили вернуться в футбол

Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик подтвердил, что ему разрешено немедленно вернуться в футбол после того, как с него сняли дисквалификацию за употребление допинга. Наш соотечественник отметил, что всегда придерживался правил честной игры, а запрещенное вещество мельдоний попало в его организм случайно.

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Об этом сам Мудрик написал на своей странице в социальной сети Instagram. Украинец, который продолжает оставаться игроком лондонского "Челси", подчеркнул, что пережил самый сложный этап своей карьеры благодаря поддержке своих близки и болельщиков.

"После длительной борьбы четырехлетняя дисквалификация была отменена, и я могу немедленно возобновить свою карьеру. Я благодарен за то, что этот процесс завершился, что мне разрешили вернуться в футбол и что теперь я могу смотреть в будущее. Это был самый сложный период в моей карьере. Как я всегда утверждал с самого начала этого дела, я никогда сознательно или намеренно не принимал никаких запрещенных веществ. Для меня всегда была важна приверженность честной игре и профессиональному выступлению за свой клуб и страну", – прокомментировал Мудрик.

Напомним, в последний раз Мудрик выходил на поле 28 ноября 2024 года в поединке Лиги конференций, где "Челси" обыграл "Хайденхайм" 2:0, а украинец забил гол. За это время лондонцы внесли изменения в контракт нашего футболиста.

Как сообщал OBOZ.UA, Михаил Мудрик проиграл суд в Лондоне и лишился 2,5 млн фунтов стерлингов (около 3 млн евро).

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