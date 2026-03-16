'Челси' принял решение по контракту с Мудриком, которому грозит 4 года дисквалификации

Лондонский "Челси" на сегодняшний день не собирается вносить новых изменений в контракт украинского вингера Михаила Мудрика, который отстранен от футбола из-за подозрений в употреблении допинга. Соглашение нашего соотечественника с "синими" действует до лета 2031 года и в британском клубе разрабатывают различные варианты для нашего игрока после его возвращения.

Об этом информирует авторитетное французское издание L'Equipe со ссылкой на собственный источники в "Челси". Мудрику грозит четырехлетняя дисквалификация после того, как в его анализах были обнаружены следы мельдония. 25-летний атакующий полузащитник настаивает на том, что запрещенное вещество попало в его организм непреднамеренно, и пытается снизить срок отстранения.

В "Челси" ждут окончательного вердикта в деле украинца. В стане "аристократов" ожидают, что вскоре Михаил сможет вернуться на поле, а наиболее вероятным развитием событий является аренда нашего игрока во французский "Страсбур". Это объясняется тем, что оба клуба входят в BlueCo.

Напомним, следы мельдония были обнаружены в допинг-пробе Мудрика после одного из матчей за сборную Украины. После этого он был отстранен от любой футбольной деятельности. В последний раз атакующий полузащитник выходил на поле 28 ноября 2024 года в поединке Лиги конференций, где "Челси" обыграл "Хайденхайм" 2:0, а украинец забил гол.

Недавно один из инсайдеров опубликовал в сети дату возвращения Михаила в футбол. В то же время сам футболист угодил в неприятную ситуацию в Лондоне.

Как сообщал OBOZ.UA, во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) впервые отреагировали на скандал вокруг Михаила Мудрика.

