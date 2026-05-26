'Попрощаться с карьерой'. Свитолина сделала откровенное признание после тяжелой победы на Roland Garros

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала, что мечтает завершить профессиональную карьеру на родине. Теннисистка сделала это признание после выхода во второй круг Roland Garros, где провела тяжелый матч продолжительностью более двух с половиной часов.

Видео дня

Украинка аявила, что хотела бы провести прощальный матч именно в Украине.

"Мне очень близка такая идея – попрощаться с карьерой дома. Это моя мечта", – сказала теннисистка в интервью "Чемпиону".

Свитолина также сообщила, что после Олимпиады в Париже возобновила сотрудничество с тренером Эндрю Беттлсом. По словам украинки, еще до начала работы с Реймоном Слейтером именно Беттлс был одним из главных кандидатов в ее шортлисте, однако тогда специалист работал с Джил Тайхманн.

Позже тренер сам связался со Свитолиной, когда узнал, что она ищет нового наставника. Изначально стороны договорились о совместной работе на американской серии турниров в Торонто, Цинциннати и Нью-Йорке.

"У нас всегда был очень хороший контакт. И с тех пор мы уже не оглядывались назад", – сказала Свитолина.

Украинка призналась, что в начале грунтового сезона ее беспокоило небольшое повреждение, однако после турнира в Мадриде ей удалось восстановиться. Теннисистка отметила, что сейчас чувствует себя хорошо физически, несмотря на нагрузку и большое количество трехсетовых матчей.

Кроме того, Свитолина подтвердила, что одной из целей сезона остается попадание на Итоговый турнир WTA. По ее словам, после турнира в Майами команда обсуждала успешный набор очков, а победа в Риме стала идеальным результатом.

Во втором круге Roland Garros Свитолина сыграет против испанки Кейтлин Кеведо, которая занимает 126-е место в рейтинге WTA. Матч запланирован на 27 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, Свитолина накануне добыла невероятно трудную победу в стартовом матче Открытого чемпионата Франции – Roland Garros-2026. Наша соотечественница совершила героический камбэк в противостоянии с очень неудобной для себя Анной Бондар из Венгрии, которая выступала на турнире в РФ в декабре 2022 года, – 3:6, 6:1, 7:6.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!