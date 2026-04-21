Атаковал беспилотник во время эвакуации раненых: 23-летний украинский защитник мечтал об автоспорте и погиб, спасая жизнь

15 месяцев назад на войне с российскими оккупантами погиб боец спецподразделения "Артан" Александр Явнюк с позывным "Мекс". Тогда об истории 23-летнего защитника, который занимался боевыми искусствами и мечтал об автомобильных гонках, прошла мимо СМИ, но на днях были обнародованы подробности жизни и смерти Александра. А "Мекс" погиб, спасая раненых побратимов.

Александр родился 25 августа 2001 года в Киеве. Родные парня имели проблемы со слухом, поэтому ему пришлось с детства выучил жестовый язык. По словам близких, рос активным и любознательным ребенком. Но особое место в сердце парня занимали два увлечения – спорт и автомобили.

Начал Александр с футбола. В 2010 году он пополнил состав команды "Десна" при Детско-юношеской спортивной школе Деснянского района Киева. Играл на позиции нападающего. Его команда неоднократно занимала призовые места на районных соревнованиях, а сам Александр получил пять медалей.

Но одним только футболом Явнюк не ограничился и в 2014 году попробовал свои силы в айкидо, которое развивало в нем дисциплину, самоконтроль и понимание силы как ответственности. За два года занятий и добросовестного труда он аттестовался на синий пояс. Но еще одна мечта оставалась нереализованной – автоспорт.

В 15 году Александр поступил в Киевский транспортно-экономический профессиональный колледж по специальности, связанной с обслуживанием и ремонтом автомобилей. Уже с первого курса начал работать на СТО, совмещая учебу с практикой, участвовал в подготовке гоночных машин в спортивном сервисе.

Однако на планы Явнюка повлияло полномасштабное вторжение РФ – встал на защиту Украины и стал водителем, механиком и навигатором боевой логистики. Саша мог отремонтировать любую американскую машину, поэтому собратья начали называть его "Мексиканцем" и таким образом у Александра появился позывной "Мекс".

В марте 2024-го Александр стал частью тактической группы "Реванш" и спецподразделения "Артан" Главного управления разведки Минобороны. Во время службы он прошел самые горячие направления нашего фронта – Донецкий, Харьковский, Запорожский.

Александр каждый день рисковал жизнью, вывозя раненых из "ада" на передовой и спасая жизни. Также доставлял боеприпасы, воду и еду. Однако очередное задание 8 января 2025 года на Запорожском направлении стало для него последним.

"Мекс" проводил эвакуацию раненого бойца вблизи Каменского Васильевского района. Однако во время спасения украинского защитника машину Явнюка атаковали вражеские беспилотники. К сожалению, в результате взрыва Александр получил тяжелые травмы, которые были несовместимы с жизнью.

"Александр Явнюк, "Мекс", вернулся на щите, оставив своих близких в мире, где теперь стало слишком тихо. Но его голос продолжает звучать в каждой спасенной жизни, в каждом отремонтированном двигателе боевых побратимов и в памяти родной земли, которую он так преданно защищал", – отмечали в Спортивном комитете Украины.

"Представьте, у вас есть друг, который всегда вас поддержит, поможет и с вами пойдет в любое приключение. А мне и представлять не надо. Многие из вас учились в 183 школе, видели и помните энергичного Сашу в коридорах во время перемен", – вспоминала защитника его подруга Елизавета.

"Саша – олицетворение добра, света и настоящей дружбы, является примером мужества и отваги. Поэтому он погиб во время очередной эвакуации раненых. Саша никогда не был равнодушен к военным сборам и всегда проявлял сочувствие семьям и близким погибших", – отметила девушка.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что российские оккупанты убили чемпиона Украины по греко-римской борьбе.

