"Понятно по его высказываниям": российский футболист обозвал Ракицкого "мутным и неприличным"

Футболист казанского "Рубина" Даниил Кузнецов негативно высказался в адрес украинца Ярослава Ракицкого, с которым вместе выступал в санкт-петербургском "Зените". Россиянин упрекнул нашего соотечественника в неуважении к молодым игрокам и раскритиковал его за осуждение агрессии РФ.

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Об это Кузнецов заявил в интервью пропагандистскому изданию "Советский спорт". По словам 23-летнего защитника, Ракицкий якобы издевался над молодыми футболистами нелепыми шутками, плохо относился к клубному персоналу, а сейчас поддерживает родную страну в войне с Россией.

"Ракицкий не особо приятная личность. Сейчас это стало понятно по его высказываниям, но я уже тогда чувствовал, что он мутный. Он просто неприличный человек, и все. Мог плохо общаться с персоналом. Когда ему что‑то говоришь, он всегда реагирует в негативе: мол, почему вы вообще со мной разговариваете? Такой зазнавшийся. Самомнение у него просто зашкаливает. В общем, все стало понятно по его высказываниям после "Зенита". Он постоянно пытался выделиться за счёт того, что принижал молодых футболистов, шутил над ними", – сказал Кузнецов.

Осенью минувшего года Ракицкий в буквальном смысле довел российский пропагандистов до истерике словами об армии агрессоров. Также Ярослав взбесил представителей РФ поездкой в Покровск.

Как сообщал OBOZ.UA, Ярослав Ракицкий признался, как прозрел в отношении России после начала полномасштабного вторжения агрессоров в Украину.

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