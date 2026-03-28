Польские таможенники заставили чемпионку мира по легкой атлетике выкинуть свою обувь, назвав ее 'опасным оружием'

Польские службы безопасности изъяли у олимпийской чемпионки и чемпионки мира на дистанции 800 метров Кили Ходжкинсон с шипованные кроссовки перед стартом мирового первенства в помещении. Инцидент произошел в аэропорту по прилете 24-летней британки на соревнования в Торунь.

Сотрудники аэропорта сочли металлические шипы на ее беговой обуви "опасным оружием" и "угрозой общественной безопасности", сообщает Abola.pt.

Спортсменке не разрешили пронести экипировку и поставили условие избавиться от нее на месте. "Мне сказали, что это оружие и что я не могу их пронести. С ними невозможно было договориться. Мне пришлось выбросить их в мусор прямо там, на глазах у всех", — заявила Ходжкинсон зарубежным медиа.

Несмотря на произошедшее, на соревнованиях в помещении она завоевала "золото" на дистанции 800 метров. Ходжкинсон показала результат 1:55,30, который стал рекордом чемпионатов и вторым временем в истории соревнований в помещении после ее собственного мирового рекорда 1:54,87, установленного ранее, сообщает World Athletics.

