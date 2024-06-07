Украинец в сборной Польши: как парень с Волыни стал партнером Левандовского, в чем обвиняет Бандеру и почему его оскорбляют поляки

7 июня у уроженца Ковеля Тараса Романчука есть все шансы, чтобы сыграть в составе сборной Польши против своей бывшей родины в товарищеском матче в Германии. Опорный полузащитник оказался не нужен в Украине, а вот соседи оценили спортсмена. И хотя не все считают его в "Кадре" своим, у Тараса есть все шансы проявить себя в поединке с командой Сергея Реброва накануне Евро-2024.

Романчук называет спарринг с Украиной одним из самых важных матчей в своей жизни. А OBOZ.UA решил напомнить, как складывалась непростая карьера 32-летнего футболиста.

Тарас Романчук родился в Ковеле и является воспитанником волынского футбола. Однако на профессиональном уровне в Украине центральный полузащитник так и не заиграл. На родине он успел побегать на уровне юношеских клубов "Ковель" и БРВ-ВЕК и любителей. А также проявить себя в мини-футболе за ковельский "Аперкот". В 2010-2013 годах Тарас провел за команду родного города 34 матча, в которых забил 19 голов.

А вот в большом футболе у Романчука не сложилось, хотя, по словам полузащитника, он очень хотел играть именно в Украине: "Я ездил в разные клубы, но никто меня не хотел. Я мечтал играть за "Волынь". В 2011 году работал на на сборе с дублем луцкого клуба. Мне было 19 лет, и тренер молодежной команды хотел меня оставить, но главный тренер сказал, что я плохо подготовлен физически и не подошел".

Позже в том же 2012 году Тарас пробовал силы на зимнем сборе "Крымтеплицы", а летом попытался пробиться в состав "Арсенала" из Белой Церкви, но из этого ничего не вышло.

Отказы в Украине заставили парня искать счастья за границей: "Тут как раз мой тренер Роман Лис, тесно сотрудничающий с польскими коллегами, предложил мне переехать в Польшу". Кстати, так сложилось, что и у самого Романчука есть польские корни.

"Моя бабушка родилась в Польше в 1939 году, после чего некоторое время жила рядом с лагерем Собибор во время войны. Во время второй мировой семья была переселена в Украину, и в документах было указано, что она украинка. Я собрал все документы, которые подтверждают мои польские корни", – рассказывал футболист в интервью Przeglad Sportowy.

И если в Украине в Тарасе не могли рассмотреть потенциал, то в соседней стране он быстро нашел свое место и заслужил реноме перспективного и добросовестного футболиста, пройдя непростой путь от низших лиг чемпионата Польши.

Первой командой Романчука в новой стране стала "Легионовия". Украинец приехал туда в 2013 году на зимние сборы и понравился тренеру, предложившему ему остаться на полгода в Третьей лиге.

"За эти полгода Легиония вышла во Вторую лигу, и после этого я подписал контракт с ними до июня 2014 года. Выдающимся для нашей дружины стал второй круг чемпионата, когда мы заняли первое место по результатам весенней части, поднявшись с 12 на 4 место в турнирной таблицы", – рассказывал Тарас Football.ua.

Игра украинского полузащитника не осталась без внимания представителей элитного дивизиона чемпионата Польши, и с лета 2014 года Романчук защищает цвета "Ягеллонии" из Белостока.

"Они заметили меня, когда я еще играл в "Легионовии". В Польше вообще часто представители команд высшей лиги бывают на матчах низших лиг. Кстати, тогда "Ягеллония" присматривалась не ко мне, а к моему испанскому коллеге по команде. Но так получилось, что я сыграл хороший матч, и "Ягеллония" пригласила меня на просмотр", – рассказывал Тарас.

В сезоне-2014/15 Романчук вместе с новым клубом стал бронзовым призером чемпионата Польши, затем в 2017 и 2018 годах "Ягеллония" дошла до серебряных медалей. И вот в этом сезоне команда из Белостока впервые в своей истории стала чемпионом страны, к чему приложил руку и Тарас.

Романчука в Польше называют игроком, который сделал себя сам. Когда ему дали шанс проявить себя, он молчал и вкалывал, чтобы оправдать и даже превзойти ожидания. "Боец, хорошо действует в отборе и на втором этаже", – отмечали игравшие против него. Но также прибавляли, что с началом атаки есть проблемы.

В 2018 году Романчук, не очень рассчитывавший получить шанс в сборной Украины, добился польского гражданства и сразу был вызван в национальную команду своей новой страны. В мае в товарищеском матче с Нигерией Тарас не вышел на поле и наблюдал со скамейки запасных, как его сборная проиграла со счетом 0:1.

А вот в поединке с Южной Кореей Романчук сыграл 61 минуту, после чего был заменен. Сборная Польши на тот момент выигрывала со счетом 2:0.

Интерес к услугам Тараса объясняли тем фактом, что в Польше собралось много хороших атакующих игроков, но не хватало тех, кто будет таскать за ними рояль. И полузащитник "Ягеллонии", по мнению тренера сборной, идеально подходил на эту роль.

В том же году посмотреть на Романчука в Польшу приезжали скауты дортмундской "Боруссии". Но трансфер в Германию не состоялся.

А решение сменить паспорт Тарас объяснил так: "Согласно украинским законам, я не имею права иметь двойное гражданство, поэтому мне пришлось сделать выбор. В течение нескольких лет я жил в Польше и чувствую себя здесь хорошо. Важно, что родители, жена и брат поддерживают Кто знает, если бы несколько лет назад я получил шанс в Украине, то сегодня я успешно играл бы в одном из местных клубов и в национальной команде. Однако, я больше не вернусь в УПЛ".

Но не все новые соотечественники были в восторге от украинца в своих рядах. Некоторые открыто называли его "Крашеным лисом". А легенда польского футбола, экс-тренер вратарей в национальной команде и футбольный обозреватель Ян Томашевский заявил, что Тарас "может взорвать всю атмосферу в Кадре".

"Для меня это поляк, но его нельзя брать в команду перед финалом Кубка мира. Да, я не против пополнения, но после чемпионатов. Повторюсь, сейчас не нужно этого делать. Это может взорвать всю атмосферу в кадре", – сказал Томашевский изданию Super Express в 2018 году.

"В раздевалке "Ягеллонии" коллеги часто шутят, что я "крашеный лис". Я понимаю, что некоторые серьезно считают меня таким. Мнения людей разделились. Некоторые ценят меня, поскольку хорошо знают мою историю и счастливы, что я буду выступать за сборную Польши" . Другим это не нравится, наверное, они хотели бы, чтобы за нее выступали только коренные поляки. Я не обижаюсь на таких людей, каждый имеет право на собственное мнение", – отреагировал Тарас.

Также с Романчуком произошло несколько неприятных инцидентов во время матчей чемпионата Польши. В феврале 2019 года в поединке "Ягеллонии" с "Вислой" Плоцк (1:0) футболист соперника Доминик Фурман назвал его "бандеровцем" и "крашеным лисом". Сначала Фурман все отрицал, но затем оба игрока выступили с общим заявлением.

По словам Романчука, эти оскорбления затронули его из-за того, что члены его семьи были замучены Бандерой: "Мне было тяжело контролировать эмоции. Моя семья тоже была замучена Бандерой, а он мне такое говорит. Это неуважение. Не знаю, подам ли я ему еще когда-нибудь руку".

До этого скандала некоторые украинцы уже считали полузащитника предателем из-за отказа от гражданства, а после заявления о Бандере отношение к нему в родной стране ухудшилось.

В июне 2020 года после матча чемпионата Польши против "Легии" один из посетителей VIP-ложи крикнул Тарасу: "Ты – не поляк. Проваливай в Украину". Подойдя к трибуне, футболист пытался выяснить ситуацию, но услышал очередную порцию оскорблений. После чего все материалы были отправлены в полицию.

Что касается карьеры в сборной, то после вызова на товарищеские встречи в мае 2018 года Романчука неожиданно исключили из предварительной заявки сборной Польши на чемпионат мира по футболу. И не вспоминали о бывшем украинце до марта 2024-го, когда впервые за шесть лет он был вызван на матче плей-офф отборочного турнира Евро-2024 против Эстонии и Уэльса.

Некоторые были недовольны приглашением Романчука, ведь в 32 года он "не может быть будущим сборной Польши". Но, как писали местные аналитики, статистика была на стороне бывшего украинца.

"Факты таковы, что сегодня он является одним из лучших центральных полузащитников Экстраклассы. По данным портала Wesło из системы Stats Bomb, Романчук является вторым по качеству игроком лиги по дуэлям в обороне. Он пятый защитник по перехватам мяча, а также 10-й – в категории разумных передач и третий – по качеству передач. Именно с Романчука тренер Адриан Семенец начинает определять стартовый состав "Ягеллонии", – говорилось в статье sport.tvp.pl.

И если поединок с балтийцами Тарас провел в запасе, то в битве с валлийцами он появился на поле, выйдя на смену на второй тайм дополнительного времени. И оставил после себя приятные впечатления. А Польша пробилась на Евро-2024 в серии пенальти. Однако теперь в товарищеских встречах бывший украинец должен доказывать, что достоин поехать на турнир.

В клубе у Романчука пока все хорошо. 20 апреля 2024 он отыграл полные 90 минут во время выездной победы 2:1 над "Заглембе" и таким образом провел свой 300-й матч за "Ягеллонию" в Экстраклассе. Он стал первым игроком в истории клуба, достигшим такого результата. Поэтому неудивительно, что в команде из Белостока ему доверили капитанскую повязку, с которой он привел партнеров к первому в истории чемпионского титула в мае 2024-го.

А недавно в своем интервью Тарас заявил, что чувствую себя и поляком, и украинцем, ведь имеет польское происхождение, но родился на Волыни: "Я вырос в Украине. С родителями мы разговариваем на украинском языке, а сына учим польскому. Настал момент, когда в доме родителей я сказал: мы возвращаемся домой, в Белосток".

Со своей любимой Екатериной Тарас познакомился уже в Люблине, а в 2017 году пара сыграла свадьбу. И, скорее всего, семья Романчуков осядет в Белостоке, ведь он недавно подписал новый контракт с "Ягеллонией", который рассчитан до конца сезона-2025/2026.

"Мне 32 года и я потихоньку начинаю задумываться о своем будущем. Подписание этого контракта – шаг к тому, чтобы остаться в Белостоке до конца карьеры. У меня есть амбиции, и при наличии хорошего здоровья я продолжу работать, чтобы играть в основном составе", – сказал Романчук в интервью клубному телевидению.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что олимпийская сборная Украины по футболу со счетом 4:0 разгромила Италию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!