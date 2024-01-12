Половина – украинцы: названы топ-10 самых дорогих футболистов в истории из 'стран СНГ'

Сразу пять футболистов сборной Украины вошли в писок самых дорогих игроков из страны бывшего СССР в истории на момент их пиковой стоимости. В топ-10 также вошли спортсмены из Грузии, Армении и страны-агрессорки, которая представлена в том числе натурализованным бразильцем.

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Такие данные обнародовал популярный портал Transfermarkt. По мнению экспертов и аналитиков, первое место в рейтинге занимает лидер сборной Грузии и итальянского "Наполи" Хвича Кварацхелия, чья трансферная цена достигала своего максимума на отметке в 85 миллионов евро в прошлом году.

За ним расположились сразу три украинца – Михаил Мудрик (60 млн евро), Андрей Шевченко, который оценивался во время выступлений за итальянский "Милан" в 51 млн, а также один из капитанов нынешней сине-желтой команды Александр Зинченко (42 млн).

Пятерку лучших замкнул армянин Генрих Мхитарян. Экс-футболиста "Шахтера" во время игры за дортмундскую "Боруссию" оценивали в 37 миллионов в европейской валюте. В десятку самых ценных игроков также вошли Руслан Малиновский и Артем Довбик, а в число 18 по дороговизне попали сразу 11 украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA, сразу семь футболистов сборной Украины вошли в список самых дорогих на сегодняшний момент футболистов из "стран СНГ".

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