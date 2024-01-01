7 из 10 – украинцы: названы самые дорогие футболисты мира из стран СНГ

Сразу семь футболистов сборной Украины по итогам 2023 года вошли в десятку самых дорогих игроков мира из стран бывшего СССР. При этом в самую большую сумму оценивается полузащитник итальянского "Наполи" и национальной команды Грузии Хвича Кварацхелия.

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Таким данные обнародовал популярный портал Transfermarkt. По мнению экспертов и аналитиков, рыночная стоимость грузинского вингера на сегодня составляет 80 миллионов евро. В 42 миллиона оценивается украинский легионер лондонского "Арсенала" Александр Зинченко. Тройку замкнул хавбек "сине-желтых" и лондонского "Челси" Михаил Мудрик – его трансферная цена на сегодня равна показателю 40 млн евро.

Вратарь испанской "Валенсии" Георгий Мамардашвили из сборной Грузии потянул на 30 млн в европейской валюте. Столько же стоит полузащитник французского "Монако" Александр Головин из РФ.

Во второй половине рейтинга расположились исключительно украинцы. По 28 миллионов евро на сегодня составляет стоимость защитника "Эвертона" Виталия Миколенко и форварда "Жироны" Артема Довбика. Защитник английского "Борнмута" Илья Забарный, вратарь лиссабонской "Бенфики" Анатолий Трубин и хавбек "Жироны" Виктор Цыганков оцениваются в 25 млн.

Как сообщал OBOZ.UA, защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко вызвал гнев болельщиков своей неудачной игрой в матче с "Фулхэмом" в Премьер-лиге.

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