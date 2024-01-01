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7 из 10 – украинцы: названы самые дорогие футболисты мира из стран СНГ

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
6,0 т.
7 из 10 – украинцы: названы самые дорогие футболисты мира из стран СНГ

Сразу семь футболистов сборной Украины по итогам 2023 года вошли в десятку самых дорогих игроков мира из стран бывшего СССР. При этом в самую большую сумму оценивается полузащитник итальянского "Наполи" и национальной команды Грузии Хвича Кварацхелия.

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Таким данные обнародовал популярный портал Transfermarkt. По мнению экспертов и аналитиков, рыночная стоимость грузинского вингера на сегодня составляет 80 миллионов евро. В 42 миллиона оценивается украинский легионер лондонского "Арсенала" Александр Зинченко. Тройку замкнул хавбек "сине-желтых" и лондонского "Челси" Михаил Мудрик – его трансферная цена на сегодня равна показателю 40 млн евро.

7 из 10 – украинцы: названы самые дорогие футболисты мира из стран СНГ
7 из 10 – украинцы: названы самые дорогие футболисты мира из стран СНГ

Вратарь испанской "Валенсии" Георгий Мамардашвили из сборной Грузии потянул на 30 млн в европейской валюте. Столько же стоит полузащитник французского "Монако" Александр Головин из РФ.

7 из 10 – украинцы: названы самые дорогие футболисты мира из стран СНГ
Виталий Миколенко

Во второй половине рейтинга расположились исключительно украинцы. По 28 миллионов евро на сегодня составляет стоимость защитника "Эвертона" Виталия Миколенко и форварда "Жироны" Артема Довбика. Защитник английского "Борнмута" Илья Забарный, вратарь лиссабонской "Бенфики" Анатолий Трубин и хавбек "Жироны" Виктор Цыганков оцениваются в 25 млн.

7 из 10 – украинцы: названы самые дорогие футболисты мира из стран СНГ

Как сообщал OBOZ.UA, защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко вызвал гнев болельщиков своей неудачной игрой в матче с "Фулхэмом" в Премьер-лиге.

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