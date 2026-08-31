"Поливают нас грязью. Можете не смотреть": волейболистка сборной Украины жестко ответила болельщикам

Лидер сборной Украины по волейболу Диана Мелюшкина эмоционально отреагировала на реакцию болельщиков после невыхода команды в плей-офф чемпионата Европы. Спортсменка пожаловалась, что команда столкнулась с волной откровенного хейта, и назвала это непреемлимой ситуацией.

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Об этом Мелюшкина заявила в комментарии "Суспильне Спорт", подводя итоги неудачного для украинок турнира. Волейболистка возмутилась, что фанаты позволяют себе опускаться до откровенных оскорблений, не вникая в детали подготовки и выступления "сине-желтых" на турнире.

"Неважно, выигрываем мы или проигрываем – поливают нас грязью. Вы всегда можете высказывать конструктивную критику, пожалуйста. Но обзывать нас и относиться к нам как к дерьму – это вы можете делать в адрес ваших друзей. Если вам не нравится, что мы делаем, как мы играем, вы можете не смотреть. Поверьте, нам это все равно. Мы приезжаем в сборную не для того, чтобы здесь отдыхать, а после тяжелых клубных сезонов. Мы тренируемся два раза в день, шесть дней в неделю. По четыре месяца мы не видим наших семей и детей. Если хотите, можете приехать с нами и попробовать, каково это", – сказала Мелюшкина.

Отметим, что сборная Украины заняла пятое место в группе В на Евроволее-2026. "Сине-желтые" сумели победить лишь в одном матче при четырех поражениях.

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