Где смотреть футбол Украина – Азербайджан. Расписание трансляций отбора ЧМ-2026

Сборная Украины в понедельник, 13 октября, сыграет четвёртый матч отбора на чемпионат мира по футболу-2026, который пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Поединок против Азербайджана состоится в Кракове на стадионе "Краковия".

OBOZ.UA. проведет онлайн-трансляцию матча Украина — Азербайджан. Начало запланировано на 21:45 по киевскому времени.

Те болельщики, у которых не получится поехать в Польшу поддержать своих соотечественников. смогут поболеть за команду у экранов телевизоров и мультимедийных устройств. Встречу можно будет посмотреть на OTT-платформах по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK N+S", а также бесплатно на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в Т2 и кабельных сетях.

Дополнительно трансляция появится на канале "MEGOGO Футбол Первый" и в pop-up разделе "Телевидение" в день игры. За час до стартового свистка состоится аналитическая студия с журналистами и приглашёнными экспертами.

Стоит отметить, что билетов на поединок почти не осталось.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 сентября мужская сборная Украины по футболу поражением 0:2 открыла отбор к чемпионату мира 2026 года матчем с фаворитом группы Францией. Во Вроцлаве "сине-желтые" пропустили уже на 10-й минуте. Во 2-м туре отбора на ЧМ-2026 сборная Украины умудрилась сыграть с Азербайджаном 1:1 на его поле.

В третьем туре в безумной перестрелке наши футболисты со счетом 5:3 добыли волевую победу над Исландией.

Перед четвертым туром украинская сборная идет на втором месте в турнирной таблице.

