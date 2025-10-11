'Эта игра ничего не будет стоить'. Ребров прокомментировал победу над Исландией в отборе на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров после победы над Исландией признал, что матч оказался крайне тяжелым и предупредил, что радоваться рано, ведь без успеха в следующей игре результат утратит значение. Во время флеш-интервью в эфире MEGOGO наставник подчеркнул, что команде было непросто в Рейкьявике.

Видео дня

Украина забила пять мячей, но допустила ошибки, позволив сопернику дважды отыграться.

По словам Реброва, выиграть в Исландии непросто для любой сборной, и теперь главное — разобрать ошибки и сосредоточиться на следующем сопернике.

"Тут всем командам тяжело играть и забить пять мячей очень непросто. Эта игра ничего не будет стоить, если мы не победим в следующем матче", — сказал Ребров.

Отдельно наставник остановился на игре Руслана Малиновского и Олександра Гуцуляка. Он напомнил, что Малиновский всегда приезжает в сборную с полной самоотдачей, а Гуцуляк, несмотря на травму, сыграл на высоком уровне. Оба, по мнению Реброва, работали не только на атаку, но и в обороне, демонстрируя командный дух.

Комментируя камбэк Исландии, Сергей Станиславович признал, что и украинцы, и соперник допускали ошибки. Он подчеркнул, что исландцы действуют в силовой манере и навязывают борьбу, поэтому ключевым моментом было умение выигрывать единоборства.

Ребров также ответил на вопрос о выходе Андрея Калюжного, назвав разговоры о "неочевидных" решениях излишними. По его словам, любые кадровые шаги подвергаются сомнениям, если нет результата, и это отражает общее восприятие национальной сборной в обществе.

Говоря о состоянии Георгия Судакова, наставник сообщил, что футболист почувствовал боль, однако выразил надежду, что повреждение окажется незначительным. Ребров добавил, что Судаков — игрок, который покидает поле только тогда, когда действительно не может продолжать игру.

В заключение тренер подчеркнул, что нынешняя сборная Украины молодая и перспективная команда, которая продолжит бороться за место на чемпионате мира.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 октября в Рейкьявике сборная Украины провела один из ключевых матчей в отборе к чемпионату мира-2026. На стадионе "Лейгардальсведлюр" команда Реброва обыграла Исландию 5:3.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!