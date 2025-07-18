Погиб легендарный экстремал Феликс Баумгартнер: все обстоятельства трагедии

Феликс Баумгартнер, 56-летний австрийский спортсмен-экстремал, погиб в итальянском курортном городке Порто-Сант-Эльпидьо на побережье Адриатики. Спортсмен потерял управление своим мотопарапланом и упал на отель.

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Как сообщает Kureir, врачи на месте констатировали смерть Баумгартнера. По предварительным данным, мужчина потерял управление своим летательным аппаратом из-за внезапного ухудшения самочувствия.

В результате падения мотопараплана в гостиничный бассейн также пострадала сотрудница отеля, ее госпитализировали с травмой шеи.

По словам спасателей, трагедия могла быть гораздо серьезнее. Дело в том, что параплан Баумгартнера на полной скорости врезался в деревянную конструкцию рядом с бассейном.

Обломком указанной конструкции и была травмирована гостиничная горничная.

Давней партнерше Баумгартнера, которая также сейчас находится в Порто-Сант-Эльпидьо, сообщили о смерти ее сожителя.

Как рассказывал OBOZ.UA, Баумгартнер прославился в 2012 году прыжком из стратосферы, во время которого преодолел звуковой барьер. Он поднялся на специально созданном аэростате, наполненном гелием, на высоту в 39 километров и сделал шаг в пустоту, провел в свободном падении 4 минуты 19 секунд, после чего раскрыл парашют.

В свободном падении Баумгартнер достиг скорости в 1341,9 км/ч, превысив скорость звука в воздухе, которая составляет 1100-1200 км/ч.

Ранее он также выполнял прыжки с небоскребов, однажды даже спрыгнул со статуи Христа в Рио, и пересек Ла-Манш в воздухе с углепластиковыми крыльями за спиной.

Однако после рекордного прыжка спортсмен завершил карьеру и стал пилотом спасательного вертолета.

Баумгартнер также неоднократно попадал в скандалы, которые не имели ничего общего с экстремальным спортом. Так, однажды он заявил, что "в демократии ничего не добьешься, и нам нужна умеренная диктатура".

В последний раз немецкая пресса вспоминала спортсмена-экстремала в прошлом году – он проиграл дело и был признан виновным в клевете, поскольку назвал в социальных сетях главного редактора издания Falter "полным идиотом" и "фармацевтической проституткой".

Напомним, что британец индийского происхождения, которого считали самым старым марафонцем в мире, Фауджа Сингх погиб в результате наезда автомобиля в индийском штате Пенджаб. Марафонцу было 114 лет. Сингх просто переходил дорогу, когда его сбила неустановленная машина.

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