'Подсыпали что-то': Магучих рассказала о заговорах соперников

Олимпийская чемпионка Парижа-2024 Ярослава Магучих раскрыла коварство соперников, которые могут подсыпать запрещенные вещества в еду или воду. По словам мировой рекордсменки в прыжках в высоту, бывали случаи, когда легкоатлеты, не зная того, попадались на допинге и выбывали из соревнований.

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Об этом Магучих рассказала в интервью YouTube-каналу телеведущей Маши Ефросининой. 23-летняя спортсменка из Днепра объяснила, что придерживается многих правил, чтобы не стать жертвой заговорщиков – всегда пьет из новой бутылки во время турниров, следит за пищей.

"Когда в секторе, например, я всегда из новой бутылки пью. Если я не видела, где бутылка, например. Если я бросила, пошла к тренеру, вернулась, я уже не буду пить из нее. Бывали такие случаи, что подсыпали что-то и ты даже не знаешь откуда это вещество. Бывали даже случаи, когда увидели. Тарелку оставил, ушел, а кто-то проходил там и что-то подсыпал. Такие бывают люди", – объяснила Магучих.

Также Ярослава рассказала об ограничениях в сексе во время соревновательного периода. Кроме того, спортсменка со словами "никто не запрещает гулять" высказалась об отношениях с 20-летним женихом. Ранее Магучих сделала признание о фото с россиянкой Марией Ласицкене на ОИ-2020.

Как сообщал OBOZ.UA, Ярослава Магучих назвала самое тяжелое выступление для себя за последнее время, которое было связано с ударом России по Днепру.

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