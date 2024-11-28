Под опекой Путина и с украинским следом: как в СССР придумывали виды спорта, которые готовили население к военным действиям

Жившие во времена СССР частенько с ностальгией вспоминают, какое значение уделялось спорту – бесплатные детские секции, многочисленные уличные площадки, соревнования между предприятиями, Спартакиады. Однако мало кто осознавал, что причины сделать спорт и физкультуру культом у советского руководства были не в заботе о благополучии граждан, а в подготовке к тяжелому труду или очередной войне. Благо врагов у Союза хватало.

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Вот и придумывали в СССР время от времени новые и достаточно сложные виды спорта, чтобы обеспечить армии приток физически развитых и технически подготовленных юношей. Мы отобрали самые интересные и показательные из них.

АКВАТЛОН. В 80-е года в СССР появился достаточно странный вид спорта – акватлон, суть которого заключалась в борьбе под водой в аквалангах. Идея пришла в голову преподавателю Московского технологического института Игоря Островского, который смотрел слишком много советских фильмов про шпионов. И в них аквалангисты часто боролись с иностранными агентами под водой.

Поэтому, чтобы советские люди были готовы к таким "мокрым" противостояниям с врагом, решили внедрять акватлон. И в первоначальном варианте спортсмены боролись на глубине четырех метров в аквалангах. Однако со временем участники соревнований перешли на маски. А задачей спортсмена было сорвать ленточку с щиколотки соперника.

Оппонентам запрещается наносить удары, проводить удушающие приемы и срывать с соперника маску. Приходится рассчитывать только на свою силу, гибкость и умение. Тренировки проводились как в бассейнах, так и в естественных водоемах с прозрачной водой.

Участники схватки одеты в специальные ласты, маски и шапочки разного цвета. Они сражаются в рамках специального ринга. Поединок длится три раунда по 30 секунд. Кто первым и вынырнет на поверхность и покажет ленту, объявляется победителем раунда. На "ринг" спортсмены заплывают через обруч.

Уже в 1982 году с Советском Союзе прошли первые соревнования по акватлону, и постепенно спорт стал весьма популярным у спецслужб. В 1990 году была создана комиссия акватлона при Федерации подводного спорта СССР. А через шесть лет появилась Международная ассоциация акватлона. В 1999 году Всемирная конфедерация подводной деятельности (CMAS) официально признала акватлон, а в 2008-м акватлон был признан официальной дисциплиной подводного спорта.

Интересно, что акватлон достаточно интенсивно развивался и в Украине. А в 1993 году в Москве представители нашей страны приняли участие в первых международных соревнованиях – товарищеской встречи с командами России и Израиля. А в марте 2010 года в Полтаве даже проводился Открытый кубок Европы CMAS среди юниоров и кадетов.

САМБО. В конце 1920-х — 1930-х годах в СССР появилось собственное единоборство – самбо. За его основу взяли японские боевые искусства дзюдо и джиу-джитсу. А советский разведчик Василий Ощепков, который получил образование в Киото и Токио и долгое время служил в Японии, после возвращения в СССР взялся за анализ штыкового боя, мировых спортивных единоборств, китайского ушу и целого ряда национальных видов борьбы с точки зрения их применимости в боевой схватке. И как раз на основе его разработок создали самбо – самооборону без оружия.

К слову, отец Ощепкова был украинец из Киевской губернии Сергей Захарович Плисак – столяр "причисленный к крестьянскому сословию". А бывший разведчик с потрясающим успехом вел курсы инструкторов по самообороне в Центральной высшей школе милиции и преподавал рукопашный бой и борьбу в одежде как на военном факультете при Инфизкульте, так и на отдельных курсах.

Однако, несмотря на весь вклад Ощепкова, в ночь с 1 на 2 октября 1937 года его арестовали по нелепому обвинению в шпионаже в пользу Японии. По официальной версии он умер в камере Бутырской тюрьмы от сердечного приступа. Но более правдоподобной выглядит информация, что его расстреляли в ноябре 1938 года в Новосибирске. Как утверждали люди, знавшие тренера, Ощепков стал для многих учителем, человеком, за которым готовы были идти тысячи. И власти просто испугались бойца, который имел такое влияние, а значит был для них опасен.

А Виктор Спиридонов, который продолжил дело Ощепкова и придумал сам термин "самбо", в начале второй мировой войны обучал рукопашному бою бойцов Отдельной мотострелковой бригады особого назначения НКВД. Ну, а пик популярности самозащиты без ножа пришелся на конец 1960-х – начало 1970-х и стал ответом на распространение в СССР различных видов восточных единоборств.

Поэтому мастеров восточных единоборств в Союзе преследовали, а клубы самбо открывались в каждом городе, привлекая школьников и студентов. Ведь из экипировки нужна была только борцовка. Правда, из варианта для широких масс убрали "опасные и травмирующие приемы" (болевые, удушающие, удары головой, добивание соперника в партере), которые остались только в боевом самбо, а оно было доступным только для спецслужб, ГРУ и других силовых структур.

В 1966 году самбо был признан Международной федерацией объединенных стилей борьбы ФИЛА, а с 1973-го – включен в программу чемпионата мира. Не секрет, что мастером спорта по самбо является российский диктор Путин, который опекает этот вид спорта и с 2016 года призывает свделать все возможное, чтобы самбо вошло в программу Олимпйиских игр.

В Украине развитие самбо связано с именем Романа Школьникова, который был учеником Ощепкова в столице СССР. А после окончания московского инфиза в 1933 году он приехал работать в Харьковский институт физкультуры, и по инициативе Романа Александровича самбо внесли в программу всех курсов, а в высшей школе тренеров открылось отдельное отделение.

На первом в истории чемпионате Советского Союза по самбо в 1938 году золотую медаль завоевал ученик Школьникова Константин Накельский из Харькова. А на первом чемпионате мира в 1973-м титул сильнейшего достался Михаилу Юношу из Львова.

"ОХОТА НА ЛИС". Огромное значение в СССР уделялось спорту, связанному с ориентирование на местности, радиоэлектроникой и перехватом сигналов, что крайне важно уметь в военное время. Одним из таких видов было спортивное радио-ориентирование, которое выросло из "Охоты на лис". За основу "Охоты" взяли спортивную радиопеленгацию, которая зародилась в Дании и Англии сразу после второй мировой войны.

По правилам "охоты", каждый спортсмен еще имел при себе наушники и специальный радиоприемник с антенной, способной уловить, с какой стороны поступает сигнал ("лисица"). Участник турнира должен был точно определить направление радиосигнала. Говорили, что обычно в наушниках звучала "ма-ма мо-ло-ко". Этот сигнал нужно было запеленговать и найти спрятанный в лесу передатчик.

Передатчиков зачастую было несколько, местность была пересеченной – все, как на войне. Очень часто "охотники" параллельно занимались еще и спортивным ориентированием, преодолевая длинные дистанции и прекрасно читая карты. Поэтому появление спортивного радио-ориентирования, где участники с картой и компасом шли по радио-следу, стало лишь вопросом времени.

А "Охота на лис" входила в другой вид спорта – радио-многоборье, который включал в себя передачу данных азбукой Морзе на скорость. То есть, участники одной команды должны были на скорость найти друга в эфире и передать информацию по цепочке.

По мнению руководства СССР, радио-многоборье развивало мускулатуру, укрепляло нервную систему спортсмена и усиливало его способность работать в режиме многозадачности.

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