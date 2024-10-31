В разные годы в составах украинских клубов играли надежные вратари. Всех я и не перечислю. В "Динамо" мне нравились и запомнились Макаров, Банников, Рудаков, Чанов, Шовковский, в "Шахтере" Дегтярев и Шутков, в "Днепре" Городов и Краковский, в "Заре" Ткаченко, в запорожском "Металлурге" Близнюк, в "Черноморце" Суслов.

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Хорошие стражи ворот играли в Харькове: Сивуха, Кутепов, Горяинов. Незабываемые впечатления оставила игра их старшего коллеги Николая Уграицкого. Особо он запомнился мне в киевском матче чемпионата страны 17 октября 1961 года.

Чемпионами стали досрочно

"Динамо" принимало харьковский "Авангард", и в случае победы киевляне становились впервые чемпионами СССР. Гости оказали хозяевам поля сильное сопротивление. У харьковчан в этой игре была своя мотивация. Попадание в шестерку лучших команд чемпионата гарантировало им звание мастером спорта. В итоге "сухая", но вполне боевая ничья – 0:0.

Но тут же после финального свистка звучит голос диктора по стадиону: "Московское "Торпедо" в сегодняшнем матче в Ташкенте потеряло очки и мы можем поздравить футболистов нашего "Динамо" с первым "золотом" чемпионата СССР, которое они завоевали досрочно". Что творилось в эти минуты на трибунах – описать и рассказать просто невозможно.

Харьковчан ничья с "Динамо" также устроила. Заняв шестое место, игроки "Авангарда" завершили чемпионат мастерами спорта.

С заводской команды в команду мастеров

Вернемся на поле. Лучшим в составе гостей был, безусловно, их великолепный вратарь Николай Уграицкий. Сколько сейвов он сделал после ударов Сабо, Лобановского, Каневского, Базилевича, Бибы – не сосчитать…

Кто же он – Николай Уграицкий? Родился в 1927 году. Рос спортивным парнем – играл в хоккей, волейбол, футбол. Последний и стал его призванием, большой любовью. В 18 лет он, вратарь заводской команды, был приглашен в команду мастеров харьковского "Локомотива". В воротах Николай чувствовал себя уверенно, умело руководил защитниками, успешно играл на выходах, в воздушных "боях" ему не было равных. Харьковчанин стал кандидатом в сборную страны, получил несколько приглашений в московские клубы.

Сыграв за "Локомотив" 180 матчей в чемпионатах страны, он перешел в "Авангард", за который провел еще шесть сезонов. В сезоне 1961 года он в 14 матчах из 27-ми сохранил свои ворота "на замке". Оборона харьковчан во многом благодаря своему голкиперу оказалась в чемпионате лучшей, пропустив на три мяча меньше, чем ставшее чемпионом киевское "Динамо" (25 против 28-ми).

Крепкий кулак голкипера

Я побывал на нескольких матчах "Авангарда". Поразило то, каким образом Уграицкий иногда вводил мяч в игру. Он ставил его на ладонь вытянутой левой руки и сильным ударом кулаком правой руки отправлял мяч вперед, метров на 40.

В 1959 году в товарищеском матче "Авангарда" с сирийским клубом "Ахли-Истикляль" Уграицкий забил мяч в ворота гостей ударом из своей штрафной площадки. Помог ему это сделать сильный ветер. Его сирийский коллега, стараясь поймать мяч, поскользнулся и мяч приземлился в сетке его ворот. Счет стал 3:1…

В 1962 году в 35-летнем возрасте Николай Уграицкий завершил свою вратарскую карьеру.

Нелепая травма

Злая ирония судьбы – фатальным для Николая оказалось одно из его больших увлечений. Работаю преподавателем кафедры спорта Харьковского авиационного института, он постоянно играл за волейбольную команду ВУЗа. На одной из тренировок шнуровка мяча зацепила его родинку, в итоге эта нелепая травма привела к саркоме. С ужасным диагнозом врачи ничего не смогли поделать.

В 1967 году футбольный Харьков попрощался со своим футбольным кумиром. С 1970 года имя Николая Угрицкого носит розыгрыш Кубка Харьковщины среди любительских команд.