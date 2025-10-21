Побит 'рекорд' украинца. В Лиге чемпионов показана самая быстрая красная карточка в истории. Видео

В матче третьего тура Лиги чемпионов между "Кайратом" и кипрским "Пафосом" был установлен новый антирекорд. Игрок гостей Жуан Коррея получил красную карточку всего через 3 минуты и 3 секунды после выхода на поле.

29-летний футболист из Кабо-Верде появился в стартовом составе "Пафоса" и сразу попал в историю турнира. В первом же игровом эпизоде Коррея ногой попал в голову защитнику казахстанцев Луишу Карлушу Мате.

Главный арбитр Крис Кавана без раздумий выгнал кабо-вердинца с поля.

Ранее самый быстрый уход с поля фиксировался у защитника "Шахтера" Александра Кучера, который в 2015 году покинул поле через 3 минуты и 59 секунд в матче против "Баварии".

После трёх туров "Пафос" имеет одно очко: команда уступила "Баварии" (1:5) и сыграла вничью с "Олимпиакосом" (0:0). "Кайрат" после трёх матчей остаётся без очков, проиграв мадридскому "Реалу" (0:5) и "Спортингу" (1:4).

