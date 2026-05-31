Победа над поляками, но есть вопросы к игре. Что показал дебютный матч Мальдеры во главе сборной Украины?

В дебютной игре нового наставника сборной Украины Андреа Мальдеры наша команда выиграла 2:0 – мы смогли переиграть Польшу на ее поле. Сама игра не всегда шла под нашим контролем и есть о чем думать. Удалось ли увидеть стиль испанца или это была еще старая сборная? Рассказывает OBOZ.UA.

Первый тайм. Время качелей

Несмотря на товарищеский статус матча, обе команды вышли заряженными и стартовое желание мы отдали. Не всегда получалось выиграть борьбу и приходилось сбрасывать назад. В защите Украина собиралась в плотную формацию, 4-5-1, с Яремчуком далеко выше. В отдельных случаях желто-синие слишком скапливались, из-за чего оголялись фланги, раз Польша едва не создала угрозу после такого провала.

Экспериментальная зона правого защитника (которого в заявке не было) изначально была закрыта дебютантом Романчуком. В формате фактически трех центрбеков, он вместе с Миколенко мог подниматься выше и был вовлечен в атаки. Поляки действовали системно, оборонялись в две линии без щелей, поэтому приходилось импровизировать, чтобы пройти эти редуты. Но как только наши разворачивались лицом к собственным воротам, сразу включались в прессинг Шиманский и Петушевский, что порой заставляло поворачивать аж на Трубина.

Огромное внимание было приковано к Ярмоленко, который хорошо отрабатывал на правом фланге. Мальдера говорил, что он нужен для баланса опыта в команде, но и поляки понимали возраст футболиста, из-за чего перегружали футболиста. Его не привлекали на контратаках, мяч должен был подхватить Яремчук и искать в центре Цыганкова или Очеретько, которые в моменте приходили на острие. Вингер получил роль медленного разрушителя и показательно, что именно с его привлечением Украина забила, но из офсайда.

Польша продемонстрировала интересную тактику: бить отовсюду и не всегда качественно, лишь бы только в створ ворот. Получалось не всегда, но выглядело напряженно, потому что попытки одна за другой проходили. Первая линия защиты позволяла удар и выносить неконтролируемый мяч приходилось или последнему защитнику, или голкиперу. Центральная зона позволяла слишком много пристреливаться, из-за чего работы у Трубина становилось всё больше. Соперник первые 30 минут наслаждался, ведь каждые 5 минут был удар.

На фоне откровенно второго номера интересной выглядит активность после 33 минуты. Украинцы поймали хозяев на случайной ошибке, когда во время прессинга Цыганков съел Пйотровского и выкатил на Яремчука. Наконец случился смелый удар – мощно, из-за пределов штрафной, с подкруткой. 0:1. Перед перерывом удалось забить еще раз, теперь с фланга отличился и Ярмоленко. Цыганков и здесь стал ассистентом. 0:2.

В целом какого-то нового рисунка игры за первый тайм под руководством Мальдеры не произошло. Были ротации на определенных позициях (например, вингеров с фланга на фланг или высокая позиция Миколенко), но в центре были проблемы, из-за чего под прессингом мяч у Очеретько и Назарины постоянно забирали. Прежде всего надо было вернуть стабильный контроль за игрой – 0:2 на табло это счастливое следствие неточных попыток соперника и смелости лишь нескольких футболистов, что мало для сборной.

Второй тайм. Победа, но есть над чем думать

Эксперимент Мальдеры на правом фланге продолжился после перерыва, когда дебютанта Романчука заменил на позиции Бондарь. Польша ответила пятью и позже еще двумя новичками. Следующие замены у нас были на 55 минуте, когда ушли Яремчук, Ярмоленко и Судаков, а вышли Шапаренко, Пономаренко и Назаренко. Между этими заменами произошла критическая обрезка Матвиенко (пас в слепую зону) и мощный удар Залевского с нескольких метров – феноменальный сейв с сногсшибательной реакцией Трубина сохранил наши ворота нетронутыми.

Получив столько новичков, Польша отдала инициативу. Ей надо было забить и было 10 минут для попыток, но с карточкой для Назарины все завершилось. Зато Украина на коротких пасах контролировала ситуацию. Интересно выглядели попытки запускать вперед Назаренко от Шапаренко и Цыганкова. С их выходом одиннадцатка приблизилась к стандартной, поэтому у поляков получалось все меньше.

И на фоне этого тренерскому штабу следует обратить внимание на ошибочные решения. Игроки услышали от Мальдеры, что тот открыл двери для всех трудолюбивых, да и мы требуем от сборной креативности, ведь командой пока мало получается сделать, поэтому надо индивидуальные креативные движения. Футболисты во втором тайме действительно побежали работать. Но стиль желто-синих диктовали безадресные прострелы в центр, подачи в штрафную без взгляда в зону и опасный дриблинг. Чего стоит та же обрезка Матвиенко, худшая в матче. За 90 минут было не менее 5 критических ошибочных передач, которые приводили к остроте у наших ворот, еще больше было грубых обрезок с последующей угрозой, когда команда теряла мяч просто так. В попытке запутать соперника украинцы путали сами себя.

В анонсе к игре мы писали, что в этой игре надо смотреть не на поле, а на тренера, на его вовлеченность. Мальдера не сидел, он кричал что есть силы и выбегал за пределы технической зоны, из-за чего ассистенты постоянно возвращали его в пределы разрешенной локации. Такая активность от тренера нам изрядно нужна, потому что у испанца есть все лето, чтобы что-то придумать и настроить собственный стиль, а во время Лиги наций осенью избежать сравнения с Ребровым.

0:2 – Украина переигрывает Польшу в товарищеском матче. Сам Мальдера начинает с победы и становится лишь 5 тренером с удачным дебютом. В этом матче было над чем подумать, есть неделя, чтобы превратить баланс по силе в баланс в реализации. Далее ждет Дания, ровно через неделю.