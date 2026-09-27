"По моей инсайдерской информации..." Бриедис раскрыл правду про Усика

Бывший чемпион мира Майрис Бриедис рассказал, что на ход боя Александра Усика против Рико Верховена существенно повлияло решение сменить тренера. Украинец якобы решил не переплачивать за титулованного специалиста и это едва не стоило ему первого поражения в карьере.

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По мнению Бриедиса, роль наставника в карьере боксера невозможно переоценить и желание сэкономить едва не стало фатальным. Тренер играет ключевую роль в подготовке спортсмена независимо от его уровня и достижений. Майрис подчеркнул, что даже самые титулованные бойцы нуждаются в сильном наставнике и стабильной работе команды.

"Насколько я знаю по моей инсайдерской информации, он сэкономил на тренере. Взял какого-то своего друга и думал, что все пройдет легко. Но нет. Это очень важная составляющая. Когда все получается, кажется, что можно что-то изменить и сэкономить, но в итоге можно получить фиаско", – рассказал Бриедис в эфире Youtube-канала AdrianaAsk.

Также латвиец напомни, что именно после их очного поединка карьера украинца продолжила стремительно развиваться. Он отметил не только высокий уровень самого Усика, но и работу его окружения.

"После нашего боя он вообще пошел дальше на совершенно другой уровень. Здесь важно все: как работает команда, как работает промоутер и как работает сам спортсмен", – отметил бывший чемпион мира.

Бриедис назвал Усика неповторимым и напомнил о его достижениях еще на любительском уровне.

"Он настолько уникальный боксер. Прежде всего, олимпийский чемпион. Чтобы вы понимали, для многих стран это огромная редкость. А то, что он делает сейчас в профессионалах, заслуживает уважения", – сказал Бриедис.

Ранее экс-промоутер Александра Усика Александр Красюк сообщил, что Юрий Ткаченко прекратил сотрудничество с украинским боксером. В поединке против Рико Верховена в углу Усика работал Егор Голуб.

Как сообщал OBOZ.UA, Усик победил Верховена техническим нокаутом в бою, который состоялся 23 мая в Гизе. После поединка были обнародованы неожиданные результаты судейских подсчетов на момент остановки.

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