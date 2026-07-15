Искусственный интеллект назвал точный счет матча Англия – Аргентина в 1/2 финала ЧМ-2026

Действующие чемпионы мира по футболу аргентинцы в среду, 15 июля, проведут полуфинальный матч первенства планеты 2026 года с англичанами. В классическом противостоянии мундиаля определится соперник сборной Испании в решающей встрече турнира в Северной Америке.

Видео дня

Встречу принимает стадион в американской Атланте. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Англия – Аргентина. Время начала – 22:00 по Киеву.

Эксперты GGBET оценивают шансы команд в матче Англия – Аргентина так: коэффициент на победу номинальных хозяев – 2,81, на победу аргентинцев – 3,03. Кто будет сильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

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В свою очередь искусственный интеллект корпорации Google считает, что выйти в финал ЧМ должны аргентинцы. Нейросеть при этом не ожидает результативного футбола.

"Обе команды прошли очень сложный путь к полуфиналу, завоевав свои путевки в дополнительное время: Англия обыграла Норвегию благодаря дублю Беллингема (2:1), а Аргентина переиграла упорную Швейцарию (3:1). Эта игра станет битвой тактик, нервов и индивидуального гения. Матч вряд ли будет слишком открытым в первые минуты, поскольку цена ошибки чрезвычайно высока. Тем не менее атакующий потенциал обеих сборных обязательно даст о себе знать. Мой прогноз: победа Аргентины со счётом 2:1 (в основное время или в дополнительное время)", – резюмировал ИИ.

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