'Пересмотрел бой трижды'. Белью указал на случившееся в реванше Усик – Фьюри

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тони Белью провел детальный анализ повторного поединка между чемпионом WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком (22-0, 14 КО) и Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО), в котором в очередной раз обратил внимание на тотальное превосходство украинца. Белью подчеркнул, что наш Александр полностью контролировал ход поединка с начала и до конца.

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"У него не было ни одного момента, когда казалось бы, что все идет не по плану. Когда я смотрел это в прямом эфире по телевизору, мне сначала показалось, что бой был чуть более равным. Но теперь, пересмотрев его три раза, я понимаю, что Усик был крайне точен и решителен в каждом своем движении", – отметил британец в эфире Youtube-канала SportingTalk, добавив, что каждое его действие было обоснованным – "Он снова превзошел соперника: обошел его, задавил напором, перебоксировал почти в каждом раунде".

Отвечая на реплику интервьюера, что Тайсон сделал больше ударов, Белью возразил, что это не имеет существенного значение, если украинский боксер был точнее.

"Это наглядно показывает, как Усик перебоксировал его. В боксе важно не только количество ударов, но и то, куда они приходятся. Нужно помнить, что многие удары Фьюри в тот вечер попадали в перчатки Усика. Очень немногие из них действительно достигали цели. Многие удары Тайсона Фьюри в тот вечер попадали в перчатки Усика, а не достигали цели. Это и есть ключевой момент. Некоторые удары по корпусу, которые Фьюри наносил, выглядели умными и хорошо продуманными, но если ты атакуешь корпус, ты должен продолжать давление, чтобы эти удары начали приносить результат. А он этого не делал", – сказал эксперт.

Тони Белью понимает, что Тайсон Фьюри чувствует себя несправедливо побежденным и считает, что не проиграл.

"Но даже его промоутер, кажется, пересмотрел свое мнение. Он сначала заявлял об ограблении, но позже немного отступил. Сейчас, думаю, он признает, что бой был более односторонним, чем казалось. Я нейтрален в этом вопросе, мне нравятся оба боксера, но на основании того, что я видел в тот вечер, я бы оценил победу Усика с преимуществом в два очка. А теперь, когда я пересмотрел бой, скорее, скажу, что это три или четыре очка. Это не в обиду Тайсону Фьюри – просто он всегда будет испытывать трудности с таким бойцом, как Александр Усик", – признался бывший чемпион.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на воскресенье, 22 декабря, Александр Усик повторно победил Тайсона Фьюри и защитил свои титулы. Седьмой поединок украинца в супертяжелом весе завершился победой по очкам 116:112, 116:112, 116:112.

Позже менеджер Эгис Климас рассказал, когда Александр Усик планирует вернуться на ринг после победы в реванше над Тайсоном Фьюри. Искусственный интеллект уже сделал прогноз на поединок украинца.

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