Перенос за сутки до боя: по реваншу Бетербиев – Бивол принято неординарное решение

Организаторы боя за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым (21-0, 20 КО) и Дмитрием Биволом (23-1, 12 КО) всего за сутки до его начала приняли решение о переносе всего вечера бокса. Реванш соперников под названием The Last Crescendo планировался на 22 февраля на стадионе Kingdom Arena в Эр-Рияде.

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Как сообщает портал Boxing Scene, аравийцы прислушались к мнению боксеров, болельщиков и экспертов, которые выступали с критикой проведения боев в Эр-Рияде из-за камерной атмосферы. В результате было решено не проводить шоу на арене, которая вмещает 25 тысяч зрителей.

Новым местом грандиозного боксерского шоу утвержден стадион Venue Riyadh Season. Эта арена в четыре раза меньше и вмещает 6000 болельщиков. При этом на реванше Бетербиева и Бивола ожидается аншлаг.

ВО СКОЛЬКО БЕТЕРБИЕВ – БИВОЛ 2

Сразу после скандальной победы Бетербиева в первом поединке было объявление о проведении реванша между соперниками. Время начала – 00:50 ночи воскресенья, 23 февраля, по киевскому времени.

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АНДЕРКАРТ БЕТЕРБИЕВ – БИВОЛ 2

Артур Бетербиев (21-0, 20 KO) – Дмитрий Бивол (23-1, 12 KO)

Джозеф Паркер (35-3, 23 KO) – Мартин Баколе (21-1, 16 КО)

Шакур Стивенсон (22-0, 10 KO) – Джош Пэдли (15-0, 4 KO)

Карлос Адамес (24-1, 18 KO) – Хамза Шираз (21-0, 17 KO)

Вирджил Ортис (22-0, 21 KO) – Исраил Мадримов (10-1-1, 7 KO)

Агит Кабаел (25-0, 17 KO) – Чжан Чжилей (27-2-1, 22 KO)

Джошуа Буатси (19-0, 13 KO) – Каллум Смит (30-2, 22 KO)

Как сообщал OBOZ.UA, британский боксер Даниель Дюбуа был вынужден сняться с боя с новозеландцем Джозефом Паркером за двое суток до выхода на ринг.

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