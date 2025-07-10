Паркер сказал, что произойдет в реванше Усик – Дюбуа и как закончится бой, сделав однозначный прогноз

Временный чемпион мира в супертяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Джозеф Паркер (36-3, 24 KO) выразил уверенность в том, что Александр Усик (23-0, 14 КО) победит Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО). По словам 33-летнего новозеландца, бой 19 июля в Лондоне может развиваться по похожему сценарию, что и первая встреча.

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Паркер отметил, что Дюбуа, вероятно, начнет активно, постарается навязать давление, но затем Усик перехватит инициативу.

"Все решит темп. Усик начнет прибавлять в середине поединка – и если Дюбуа не сможет выдержать его ритм и постоянные перемещения, то вряд ли продержится до конца", – сказал Джозеф в интервью Jackpot City Casino. Он добавил, что ментальная стойкость будет ключом для британца.

«В прошлый раз он остался на полу после джеба – теперь ему важно доказать самому себе, что он может выстоять».

Паркер, который за последний год одержал громкие победы над Уайлдером, Жангом и Баколе, внимательно следит за этим боем – ведь победитель может стать его следующим соперником. Бой Паркер – Дюбуа уже был запланирован в феврале, но британец снялся за несколько дней до встречи, и его заменил Баколе.

По прогнозу Паркера, шансы Усика – 60 на 40, и хотя он считает бой конкурентным, фаворитом всё же остаётся украинец.

До этого искусственный интеллект Grok сказал, в каком раунде закончится реванш Александра и Даниеля. Кроме того, он назвал главную уязвимость украинца в бою с британцем.

В августе 2023 года Александр выиграл нокаутом в девятом раунде.

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