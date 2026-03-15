Паралимпиада-2026 официально завершилась. На каком месте Украина
Сборная Украины по паралимпийскому спорту завершила выступления на Зимних Параиграх 2026 года в Италии, закрепившись в десятке сильнейших команд в медальном зачете. По итогам соревнований в Кортине-д’Ампеццо украинские спортсмены завоевали 19 наград, заняв седьмое место в общекомандном зачете.
Национальная команда принесла стране 3 золотых, 8 серебряных и 8 бронзовых медалей, показав высокие результаты в биатлоне и лыжных гонках.
В заключительный день серебряную медаль в лыжной гонке среди спортсменов с нарушениями зрения завоевал Александр Казик. Первое место в итоговой таблице занял Китай с 15 золотыми наградами.
"Золото" (3)
- Тарас Радь — парабиатлон, спринт (класс сидячи).
- Олександра Кононова — парабиатлон, спринт (класс стоячи).
- Олександр Казік (гайд Сергій Кучерявий) — парабіатлон, спринт (порушення зору).
"Серебро" (8)
- Ярослав Решетинський (гайд Дмитро Драгун) — парабіатлон, спринт (порушення зору).
- Максим Мурашковський (гайд Віталій Труш) — парабіатлон, індивідуальна гонка (порушення зору).
- Тарас Радь — парабіатлон, гонка переслідування (клас сидячи).
- Ірина Буй — парабіатлон, гонка переслідування (клас стоячи).
- Григорій Вовчинський — парабіатлон, гонка переслідування (клас стоячи).
- Олександр Казік (гайд Сергій Кучерявий) — парабіатлон, гонка переслідування (порушення зору).
- Павло Баль, Тарас Радь, Олександра Кононова, Людмила Ляшенко — лижні перегони, змішана естафета 4×2,5 км.
- Олександр Казік (гайд Сергій Кучерявий) — лижні перегони, 20 км (порушення зору).
"Бронза" (8)
- Людмила Ляшенко — парабіатлон, спринт (клас стоячи).
- Анатолій Ковалевський (гайд Олександр Мукшин) — парабіатлон, спринт (порушення зору).
- Тарас Радь — парабіатлон, індивідуальна гонка (клас сидячи).
- Олександра Кононова — парабіатлон, індивідуальна гонка (клас стоячи).
- Дмитро Суярко (гайд Олександр Ніконович) — парабіатлон, індивідуальна гонка (порушення зору).
- Олександра Кононова — парабіатлон, гонка переслідування (клас стоячи).
- Анатолій Ковалевський (гайд Олександр Мукшин) — парабіатлон, гонка переслідування (порушення зору).
- Олександра Кононова — лижні перегони, 20 км (клас стоячи).
Церемония закрытия начнется 15 марта в 20:30 по киевскому времени. Мероприятие пройдет на Олимпийском стадионе для керлинга в Кортине. Ожидаемая продолжительность шоу составляет около 2 часов 15 минут и завершение запланировано примерно на 22:45.
