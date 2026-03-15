Паралимпиада-2026 официально завершилась. На каком месте Украина

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
30,5 т.
Сборная Украины по паралимпийскому спорту завершила выступления на Зимних Параиграх 2026 года в Италии, закрепившись в десятке сильнейших команд в медальном зачете. По итогам соревнований в Кортине-д’Ампеццо украинские спортсмены завоевали 19 наград, заняв седьмое место в общекомандном зачете.

Национальная команда принесла стране 3 золотых, 8 серебряных и 8 бронзовых медалей, показав высокие результаты в биатлоне и лыжных гонках.

В заключительный день серебряную медаль в лыжной гонке среди спортсменов с нарушениями зрения завоевал Александр Казик. Первое место в итоговой таблице занял Китай с 15 золотыми наградами.

"Золото" (3)

  1. Тарас Радь — парабиатлон, спринт (класс сидячи).
  2. Олександра Кононова — парабиатлон, спринт (класс стоячи).
  3. Олександр Казік (гайд Сергій Кучерявий) — парабіатлон, спринт (порушення зору).
"Серебро" (8)

  1. Ярослав Решетинський (гайд Дмитро Драгун) — парабіатлон, спринт (порушення зору).
  2. Максим Мурашковський (гайд Віталій Труш) — парабіатлон, індивідуальна гонка (порушення зору).
  3. Тарас Радь — парабіатлон, гонка переслідування (клас сидячи).
  4. Ірина Буй — парабіатлон, гонка переслідування (клас стоячи).
  5. Григорій Вовчинський — парабіатлон, гонка переслідування (клас стоячи).
  6. Олександр Казік (гайд Сергій Кучерявий) — парабіатлон, гонка переслідування (порушення зору).
  7. Павло Баль, Тарас Радь, Олександра Кононова, Людмила Ляшенко — лижні перегони, змішана естафета 4×2,5 км.
  8. Олександр Казік (гайд Сергій Кучерявий) — лижні перегони, 20 км (порушення зору).
"Бронза" (8)

  1. Людмила Ляшенко — парабіатлон, спринт (клас стоячи).
  2. Анатолій Ковалевський (гайд Олександр Мукшин) — парабіатлон, спринт (порушення зору).
  3. Тарас Радь — парабіатлон, індивідуальна гонка (клас сидячи).
  4. Олександра Кононова — парабіатлон, індивідуальна гонка (клас стоячи).
  5. Дмитро Суярко (гайд Олександр Ніконович) — парабіатлон, індивідуальна гонка (порушення зору).
  6. Олександра Кононова — парабіатлон, гонка переслідування (клас стоячи).
  7. Анатолій Ковалевський (гайд Олександр Мукшин) — парабіатлон, гонка переслідування (порушення зору).
  8. Олександра Кононова — лижні перегони, 20 км (клас стоячи).
Церемония закрытия начнется 15 марта в 20:30 по киевскому времени. Мероприятие пройдет на Олимпийском стадионе для керлинга в Кортине. Ожидаемая продолжительность шоу составляет около 2 часов 15 минут и завершение запланировано примерно на 22:45.

