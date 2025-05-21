Подстава Кремля, отстранение Бех-Романчук и наказание Мудрика из-за коровы: самые громкие допинговые скандалы Украины последних лет

В последние полгода в украинский спорт снова ворвались громкие допинговые скандалы, которые касаются без посредственно лидеров сборных Украины в различных видах спорта. Не успели еще все отойти от шокирующего дела футболиста "Челси" Михаила Мудрика, как от соревнований отстранили звезду легкой атлетики Марину Бех-Романчук.

Видео дня

OBOZ.UA собрал самые громкие допинговые скандалы последних лет в украинском спорте - от странного отстранения Чумака с московским следом до крайне недешевого скандала с Мудриком.

БЕХ-РОМАНЧУК. Серебряный призер чемпионатов мира по прыжкам в длину и тройному Марина Бех-Романчук 16 мая должна была вернуться в сектор после Олимпиады-2024, где из-за последствий травмы не смогла получить награду. Однако за несколько дней до старта ее имя исчезло из всех протоколов этапа "Бриллиантовой лиги" в Дохе, а на сайте Организации борьбы с допингом в легкой атлетике (AIU) появилась информация о временном отстранении чемпионки Европы.

По данным AIU, в допинг-пробе украинской легкоатлетки нашли тестостерон. Сама Марина пока никак не комментирует эту ситуацию, а вот в Федерации легкой атлетики отметили, что расследование еще продолжается, поэтому нельзя раскрывать никаких подробностей.

Из-за положительного допинг-теста на тестостерон Бех-Романчук грозит дисквалификация на четыре года. Однако наказание могут сократить до двух, если будет доказано непреднамеренное появление вещества в организме. При этом эксперты утверждают, что с продуктами или напитками в организм тестостерон попасть не может, только с препаратами или через укол.

Также отмечается, что сейчас уже есть новая методика, которая покажет, свой это тестостерон или привнесенный. Но этот анализ уже должна оплатить украинская федерация.

КОКОШКО И ГАВРИЛЮК. Двухлетние дисквалификации за пропуски допинг-тестов буквально в течение нескольких месяцев получили бывший чемпион Европы по метанию молота среди юношей Михаил Гаврилюк и рекордсмен Украины в толкании ядра Роман Кокошко.

26-летний представитель Ивано-Франковской области Гаврилюк в конце марта получил двухлетнее отстранение от официальных соревнований за нарушение статьи 2.4 Антидопинговых правил Национального антидопингового центра Украины, то есть пропустил три тестирования и/или не предоставил информацию о своем местонахождении в течение 12-месячного периода.

Дисквалификация вступила в силу 27 декабря 2024 года и завершится 26 декабря 2026 года. Однако самое интересное в том, что еще в 2024-м Михаил выехал на соревнования за границу в составе сборной и больше не возвращался в Украину.

Что касается Кокошко, то он представлял страну на Олимпийских играх-2024, после чего рассказал о проблемах со здоровьем и уже длительное время тренируется практически самостоятельно. Возможно, эти факторы также сыграли свою роль в том, что Роман пропустил три процедуры допинг-контроля. В итоге толкатель ядра получил 22 месяца дисквалификации, начиная с 20 декабря 2024 года.

"Несмотря на то, что ни одна из допинг-проб Романа Кокошко не дала положительного результата, он нарушил антидопинговые правила. Такое отношение к ним является безответственным и больно бьет по репутации не только спортсмена, но и всей федерации", - прокомментировал генеральный секретарь ФЛАУ Алексей Касьянов.

МУДРИК. Эффект разорвавшейся бомбы имело сообщение о наличии запрещенных препаратов в крови самого дорогого игрока в истории Украины - Михаила Мудрика. С бонусами трансфер вингера обошелся лондонскому "Челси" в 100 миллионов евро, и вот в конце октября 2024-го Мудрик сдал положительный допинг-тест после одного из матчей англичан.

Михаил сразу перестал попадать в заявку "пенсионеров". Позже стало известно, что он также был отстранен и от тренировок на клубной базе в Кобхэме. Вскоре СМИ пронюхали, что в организме украинца были обнаружены следы мельдония, которой был очень популярен на территории бывшего Советского Союза и вообще социалистического лагеря и оказался запрещенным в 2014-м.

Сам Михаил подтвердил, что тест показал наличие запрещенного вещества, и заявил, что был шокирован результатами, потому что никогда не употреблял допинг. А позже распространилась информация, что мельдоний попал в организм Мудрика через укол, который ему сделали в расположении сборной Украины. По данным источников, в лагере "сине-желтых" футболисту в колено сделали инъекцию со стволовыми клетками, которые помогают регенерации клеток организма.

"Причем, как мне сказали в лагере сборной, стволовые клетки были именно из коровы или ее крови. Важно, что в организме этой коровы мог быть мельдоний, потому что она могла его съесть", - заявил журналист Игорь Бурбас в своем Youtube-канале.

Все ждут пробу "Б", и недавно стало известно, что она, вероятно, дала положительный результат, однако адвокаты игрока пытаются добиться максимально мягких санкций, поскольку за такое нарушение предусмотрено до четырех лет дисквалификации. По словам члена медицинской комиссии НОК Вячеслава Попова, если вингер идет навстречу следствию, соглашается с обвинениями, лаборатория может пойти ему навстречу, и наказание ограничится двумя годами отстранения.

Также Попов отметил, что сейчас "Челси" будет искать виновных в потере игрока в суде, ведь приобрел его за огромные деньги, и незапланированные расходы кому-то надо покрывать. И очень похоже, что англичане, пытаются повесить все финансовые потери на УАФ, которая в свою очередь проводила собственное расследование и даже проверяла собственных врачей на детекторе лжи.

В июле 2021 года стало известно, что 27-летний олимпийский чемпион и чемпион мира Олег Верняев получил дисквалификацию на четыре года из-за положительного допинг-теста. По словам титулованного гимнаста, в одном из его тестов нашли запрещенный препарат мельдоний. Наказание началось с ноября 2020 года, из-за чего он вынужден был пропустить перенесенную из-за ковида Олимпиаду-2020.

Сам Олег не понимал, почему так произошло и кто приложил к этому руку: "Как запрещенный препарат попал в мой организм? Почему это произошло в период, когда не было серьезных международных стартов и тренировки проходили в облегченном режиме? Почему только один тест дал положительный результат, а ни один из почти десятка последующих тестов не подтвердил наличие запрещенного вещества?"

Поэтому Верняев решил оспорить свой бан в суде и сумел добиться того, чтобы его отстранение сократили вдвое - до двух лет: "Это был длительный процесс, во время которого я доказал отсутствие намерения применять допинг. Суд снизил санкцию вдвое. Это говорит о том, что суд согласился с моими доводами и подтвердил то, что мельдоний попал в организм не по моей вине или халатности".

Благодаря этому он смог выступить на Олимпийских играх-2024. Длительный простой и прошлые травмы, конечно, отразились на форме гимнаста, но он смог стать восьмым в абсолютном первенстве, пятым - в упражнениях на коне и боролся за награду с командой, финишировав в топ-5.

ЯСТРЕМСКАЯ. Самый громкий допинговый скандал в теннисе связан с бывшей 21-й ракеткой мира Даяной Ястремской, в организме которой в ноябре 2020 года нашли запрещенный анаболический стероид местеролон и обвинили в нарушении антидопинговых правил.

Почти сразу одесситка опубликовала заявление, в котором отрицала выдвинутые против нее обвинения, утверждая, что она никогда не принимала никаких запрещенных препаратов. После чего дважды оспаривала дисквалификацию в ITF и дважды в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

По информации Der Spiegel, Даяна настаивала на том, что запрещенное вещество оказалось в допинг-тесте из-за секса с бывшим парнем. И после ряда исков и разбирательств в различных инстанциях независимый трибунал рассмотрел ее дело и установил, что допинг действительно попал в ее организм непреднамеренно и не по халатности.

"Мое имя очищено от любых правонарушений. 21 мая 2021 года у нас состоялось полное слушание, где я наконец смогла представить все доказательства Независимому трибуналу. Решение я получила вчера. Трибунал признал, что положительный результат теста был вызван заражением, что я действовала без вины или халатности, и что на меня не должно быть наложено никаких санкций. Поэтому я имею право возобновить свои выступления немедленно", - радовалась Даяна.

Однако после полугода пребывания вне тенниса Ястремской пришлось долго возвращать себе прежнюю форму.

ДЕХА И ЧУМАК. К сожалению, за годы независимости употребление допинга в тяжелой атлетике стали для Украины привычным делом. Перед Олимпиадой в Токио в результате системных дисквалификаций из-за употребления запрещенных веществ наша сборная получила ограничения по количеству тяжелоатлетов в своей заявке. И на Играх выступили только двое.

Однако даже после этих громких скандалов и разборок сборная понесла две действительно громкие потери. В августе 2023 года из-за положительного допинг-теста отстранили от соревнований чемипонку Европы-2023 и чемпионку мира-2022 в рывке Ирину Деху. По данным Национального антидопингового центра, в ее организме обнаружили запрещенное вещество дегидрохлорметилтестостерон. Этот препарат был разработан для поддержки процесса заживления после серьезных травм и операций.

Максимально странно выглядел допинговый скандал с трехкратным чемпионом Европы и призером чемпионата мира 32-летним Дмитрием Чумаком. Он прославился тем, что в 2021 году выиграл "золото" первенства континента в Москве и опубликовал в соцсети пост со словами "Москва сгорела полностью". После чего его, конечно, травили россияне.

А буквально за 50 дней до Олимпиады в Токио-2020 одного из главных претендентов на победу отстранили на неопределенный срок. А вскоре стало известно, что украинца подозревают в нарушении антидопинговых правил. В заявлении Международной федерации отмечалось, что инцидент, в котором обвиняют Чумака, состоялся во вне соревновательный период 6 мая 2024-го.

В этот день допинг-офицеры прибыли к украинцу, но он якобы отказался предоставлять допинг-пробу и пытался уклониться и подкупить допинг-офицеров. Поэтому Чумака обвинили в нарушении сразу трех антидопинговых правил IWF: употребление или попытка употребления запрещенного вещества, отказ от забора допинг-пробы и вмешательство (или попытка вмешательства) в любую часть допинг-контроля.

И Дмитрия, и его тренера отстранили от спорта на неопределенный срок, чем возмутили спортсмена, который ни в коем случае не признавал свою вину: ""Самая коррумпированная организация в мире ITA (International Testing Agency) обвинила меня в нарушении антидопинговых правил. При этом допинг не нашли. Еще и приписали попытку подкупа. Так и живем".

После такой странной истории в отстранении Чумака даже увидели руку Кремля, мол, это подстава РФ, которая отомстила украинцу за "сожженную Москву". Тем временем Дмитрий не смог выступить на Олимпиаде и в январе 2022-го заявил об окончании карьеры.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что чемпиона Украины и обладателя исторического рекорда по легкой атлетике лишили наград и дисквалифицировали на 22 месяца.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!