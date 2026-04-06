Отставка Реброва: тренер "Шахтера" сказал, кто должен тренировать сборную Украины

Александр Чеканов
Главный тренер донецкого "Шахтера" Арда Туран выразил уверенность в том, что Сергей Ребров должен оставаться наставником сборной Украины. Турецкий специалист выразил сожаление в связи с тем, что национальная команда нашей страны не пробилась на чемпионат мира-2026, поддержав коллегу.

Об этом Туран заявил после победы "горняков" над "Рухом" в 22-м туре Премьер-лиги, информирует официальный сайт "Шахтера". Наставник донецкой команды выступил против отставки Реброва, отметив, что под его руководством сборная Украины будет только прогрессировать.

"Хотел бы выразить искренние соболезнования по поводу того, что Украина не сумела квалифицироваться в основной этап чемпионата мира. Постоянно подчеркиваю, что очень люблю Украину, поэтому также переживаю из-за этого невыхода. Мое сердце здесь. Вместе с тем убежден в светлом будущем сборной Украины под руководством текущего тренера Сергея Реброва и вообще в потенциале команды. А еще хотел бы поздравить свою родную национальную сборную с тем, что она смогла квалифицироваться на исторический для себя чемпионат мира", – сказал Туран.

Ранее известный журналист Виктор Вацко поделился информацией о том, что Ребров намерен сохранить работу в сборной Украины и готов пойти на снижение зарплаты после того, как команда не смогла выйти на чемпионат мира-2026.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров категорично отверг убеждения в том, что все болельщики хотят его отставки.

