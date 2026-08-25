"Относятся лучше, чем в Украине": Ковтун, отказавшийся от сборной и сменивший гражданство, высказался о новой стране

Бывший гимнаст сборной Украины Илья Ковтун, который отказался от "сине-желтых" и принял гражданство Хорватии, признался, что фанаты "клетчатых" радуются его успехам больше, чем в нашей стране. 22-летний уроженец Черкасс также вновь пожаловался на волну хейта после того, как он перебрался в Осиек.

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Об этом Ковтун заявил в интервью изданию Slobodna Dalmacija. Вице-чемпион Олимпийских игр Парижа 2024 года отметил, что ему пришлось непросто из-за смены спортивного гражданство, однако в приоритете для самого спортсмена была его карьера и жизнь.

"Я не хорват, я здесь не родился, я фактически для хорватов никто, а люди относятся ко мне здесь гораздо лучше, чем в Украине. Когда я завоевываю медали, люди здесь радуются больше, чем в Украине. Первые день-два после новостей о переходе в Хорватию мне было немного грустно из-за комментариев в Instagram, но потом я смирился с тем, что люди могут писать, что угодно. В Украине война, у людей много проблем, они постоянно живут в стрессе, и поэтому я не могу их ни в чем упрекнуть. У меня своя жизнь, и я должен принимать решения относительно своей жизни так, чтобы мне было хорошо", – сказал Ковтун.

На минувшей неделе Ковтун выиграл "золото" чемпионата Европы в многоборье, опередив на одну тысячную представителя РФ. После этого в сборной России назвали Илью слабым соперником.

Арена в Загребе устроила овации экс-украинцу после его победы на первенстве. До этого Ковтун рассказал о том, что получил повреждение перед стартом ЧЕ. Также он назвал решение отказаться от украинского гражданства и перейти в сборную Хорватии самым сложным в карьере.

Как сообщал OBOZ.UA, Илья Ковтун рассказал о травме, которую получил перед чемпионатом Европы-2026. Он также сделал признание о дебюте за новую команду.

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