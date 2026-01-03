Отличаются в десятки раз. Как изменились зарплаты футболистов за 25 лет и сколько зарабатывают украинцы

После Нового года и праздников самое время поговорить о деньгах. И почему бы не поднять тему зарплат в футболе? Извечная тема, которая в этом году изрядно актуальна из-за аппетитов игроков, предстоящего Чемпионата мира на фоне клубного соревнования, большого еврокубкового соревнования и других. OBOZ.UA разбирался в вопросе и том, успевает ли Украина за трендом.

Видео дня

В начале века цифры были просто смешные

Эта картинка время от времени всплывает в сети и провоцирует кучу обсуждений. Здесь указаны зарплаты футболистов первой пятерки европейских чемпионатов на 1999 год. Цифры в фунтах за неделю и без учета бонусов. В отдельных случаях возникают вопросы, как вообще подписывали контракты, когда обладатель Золотого мяча-1998 Зидан зарабатывал в "Юве" лишь 25 тысяч в неделю (чуть больше миллиона в год). Время сравнить ее с современностью:

Тогда самые большие выплаты сконцентрировались в Италии. И неудивительно - один из сильнейших чемпионатов, с которым никто не мог конкурировать. До абсолютной гегемонии "Интера" с "Ювентусом" оставалось еще несколько лет, выиграть Скудетто могла даже "Рома". В Лиге чемпионов дела были фантастическими: за 10 лет с 1990-го итальянские клубы выиграли уханя только раз ("Милан" в 1994-м), но они аж 7 раз были в финале! Только посмотрите на зарплаты и фамилии: Алессандро ледь Пьеро ("Ювентус") - 69; Кристиан Вьери ("Интер") - 58; Роналдо ("Интер") - 50; Хуан Верон ("Лацио") - 48; Филиппе Индзаги ("Ювентус") - 41. Теперь все иначе.

Англия - безоговорочный финансовый гегемон

Уже 26 лет назад АПЛ пыталась быть лучше себя вчерашней, но до инвесторов и больших денег во всех клубах еще надо было подождать. Вот сравните, что Алан Ширер в "Ньюкасле" получал в 2.5 раза меньше, чем дель Пьеро. Еще в топе были Майкл Оуэн ("Ливерпуль") - 24; Дункан Фергюсон ("Ньюкасл") - 21; Крис Саттон ("Челси") - 21; Марсель Десаи ("Челси") - 20. А вот сегодняшняя Англия тратит сумасшедшие средства на клубные зарплаты своих футболистов.

Для удобства, будем сравнивать так же недельные зарплаты. Портал Capology называет Эрлинга Холанда на 2025-й год самым оплачиваемым футболистом Англии - 525 тысяч фунтов еженедельно! Есть нюанс конвертации, о нем чуть дальше. Второй по уровню пополнения кошелька Салах, 400 тысяч. Далее следуют ван Дайк (350), Каземиро (350), Стерлинг (325) и Фернандеш (300). Что интересно, единственным в топ-20 игроком с клаусулой остается Бернарду: "Сити" готов вести переговоры по нему только с предварительной выплатой 50 миллионов, которые разблокируют такую опцию (полузащитник, к слову, зарабатывает 300 тысяч каждые 7 дней). В других лигах клаусула является едва ли не обязательной для начала трансферного разговора, тогда как в АПЛ звезды не закрыты требованием дополнительных денег.

Среди лидеров по выплатам "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал" и внезапно ворвавшийся "Эвертон" (225 тысяч для Грилиша). Вся же лига тратит на зарплатный фонд более 2,1 миллиарда фунтов за год (2.4 млрд в евро).

Другие европейские клубы гонятся, но не успевают

Больше всех получает разве что Мбаппе, оценка в 600 тысяч евро еженедельно. Но Килиан... уступает Холанду: по курсу на сегодня, 525 тысяч фунтов это 602 тысячи евро. Итак, именно норвежец на сегодня - самый оплачиваемый футболист Европы. Но в различных дополнительных выплатах преимущество феноменальное: Capology пишет, что манчестерский игрок получает лишь 18 миллионов евро, тогда как француз - аж 40.

В целом ситуация в Ла Лиге грандоцентричная, с выплатой в кошельки 1.5 млрд евро каждый год на 2025. Футболисты из "Реала", "Барселоны" и "Атлетико" стабильно в топе: за Мбаппе следует Винисиус (481 тысяча евро еженедельно), Алаба (432), Левандовский (400), Облак (400), Беллингем (400) и де Йонг (365). Среди тех, кто не из грандов - баскский Нико Уильямс (320). Но на фоне этих традиционно больших цифр зарплат есть безумные клаусулы, которые в Испании как хамон к завтраку. Она аж на миллиард евро установлена для 15 игроков и среди них нет Мбаппе! В целом же такой метод защиты от перекупов имеет каждый 5 футболист Ла Лиги.

Львиную долю из 1.2 миллиарда евро в год в Бундеслиге забирает действующий чемпион "Бавария", ее игроки влезли в топ-50 среди всех футболистов чемпионата. Больше всего зарабатывает Гарри Кейн, 480 тысяч евро. Далее следуют Нойер (403), Киммих (384), Гнабри (362) и Мусиала (362). Ближе всех не из гранда подобрался Вернер из "Лейпцига", 192 тысячи евро при том, что он почти весь 2025-й просидел в лазарете.

Следует подробнее взглянуть на Италию. От гегемона начала века не осталось и следа: общие выплаты в 1.1 миллиарда настолько растянулись между топовыми клубами, что "Интер" лишь немного доминирует в этой финансовой пирамиде. Тогда как самый оплачиваемый футболист - туринский Душан Влахович, который еженедельно кладет в кошелек 427 тысяч евро. Далее в рейтинге расположились Мартинез (320), Дибала (249), Барелла (231), де Брюйне (213) и Дэвид (213). Есть в топ-30 по зарплате несколько футболистов, которые не принадлежат современным грандам, например Мората (160) и Какре (128). Это и неудивительно: "Комо", которому они принадлежат, стабильно держится в 6 очках от зоны ЛЧ. Как видим, Серия А уже не поставляет игрокам тех фантастически больших выплат, как было 25 лет назад. Но сейчас лига только-только стала на путь перерождения, чтобы вернуть статус силы в Европе. Похоже, удается.

Украинцы в тренде?

Самым высокооплачиваемым украинским футболистом является Забарный в ПСЖ, еженедельно плюс 104 тысячи евро. Это далеко не топовый показатель клуба (Дембеле имеет втрое больше), но в отдельных случаях наши игроки даже задают тенденцию! Несмотря на все скандалы вокруг Трубина, он зарабатывает в "Бенфике" больше всех, 74 тысячи евро еженедельно (3.85 за год). Его одноклубник Судаков - одиннадцатый в списке, 37 тысяч. Зинченко тоже получает немало в "Ноттингеме", 120 тысяч, больше только у Луиза.

В той же Англии Миколенко зарабатывает 58 тысяч в неделю, а Ярмолюк - 25. Испанский десант зарабатывает так: Лунин за 88 тысяч устал греть банку; Цыганков и Ванат в "Жироне" имеют по 52 тысячи каждый. Едва ли не меньше всех в топовых лигах Европы имеет Малиновский, только 24 тысячи. Что касается Турции, то Яремчук в "Олимпиакосе" богатеет на 42 тысячи каждые семь дней; в "Трабзонспоре" Зубков имеет зарплату в 34 тысячи за тот же период, Сикан - 24, а Батагов - только 6 тысяч евро.