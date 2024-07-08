Отдала три гейма: Свитолина добыла феерическую победу на Wimbledon-2024 и вышла в 1/4 финала

Украинка Элина Свитолина в блестящем стиле вышла в четвертьфинала Открытого чемпионата Великобритании по теннису – Wimbledon-2024. Наша соотечественница взяла верх над представительницей Китая Синь Ю Ван, которая занимает 42-е место в мировом рейтинге, – 6:2, 6:1.

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Для триумфа 29-летней уроженке Одессы хватило 55 минут. За это время Свитолина сделала восемь подач навылет, реализовала четыре из шести брейкпоинтов и выиграла 21 активный розыгрыш. Элина взяла за поединок 62 очка против 35 у соперницы.

Кроме того, украинка показала высокие 60% попадания мячей при первой подаче. В свой пассив наша теннисистка записала одну двойную и 10 невынужденных ошибок.

Следующей соперницей Свитолиной станет российская представительница Казахстана Елена Рыбакина, которой наша соотечественница уступила недавно на Roland Garros.

Всего девушки четыре раза встречались друг с другом. Пока что в противостоянии наблюдается равновесие – соперницы выиграли по два матча. Наиболее памятным, безусловно, стал поединок за "бронзу" Олимпиады-2020, когда украинка добыла волевую победу в трех сетах.

Как сообщал OBOZ.UA, на Wimbledon-2024 украинские теннисистки установили национальный рекорд на турнирах Большого шлема.

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