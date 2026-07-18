Отбил невесту сына президента, которая прилетела к нему в Донецк: как на чемпионате мира начался скандальный роман Шакиры и звезды сборной Испании

Колумбийская поп-дива Шакира пользуется не меньшей популярностью в мире футбола, чем в музыкальной сфере, ведь на данный момент исполнила гимны трех чемпионатов мира, в том числе и нынешнего, проходящего в Северной Америке. И готовится к выступлению после финала в Нью-Йорке. Кроме того, около 12 лет она была в отношениях с защитником "Барселоны" и сборной Испании Жераром Пике. Этот звездный роман под объективами фото- и телекамер, который начинался как сказка, закончился громким скандалом из-за неверности неудержимого Пике.

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OBOZ.UA вспомнил, пожалуй, самую известную и скандальную историю любви, связанную с футбольным чемпионатом мира.

Все началось в мае 2010 года, когда Шакира согласилась сотрудничать с южноафриканской группой Fleshlyground в создании официальной песни для чемпионата мира 2010 года в ЮАР. "Waka Waka (This Time for Africa)" была основана на традиционной камерунской солдатской песне "Zangalewa" и практически сразу стала очень популярной.

Футбольный сингл вошел в топ-20 в нескольких странах Европы, Южной Америки и Африки, а также в топ-40 в США. "Waka Waka" была продана тиражом более четырёх миллионов копий по всему миру и стала самой популярной и самой продаваемой песней чемпионата мира всех времён. За участие в кампаниях, связанных с чемпионатом мира, и другую благотворительную деятельность в 2010 году колумбийка получила премию MTV Free Your Mind.

Съемки клипа на песню "Waka Waka" проходили в Мадриде, куда были приглашены футболисты различных сборных, в том числе и воспитанник академии "Барселоны" Пике. Кстати, Жерар не был рядовым мальчиком, которому посчастливилось оказаться в академии гранда. Защитник является внуком вице-президента каталонского клуба Амадора Бернабеу, а его отец – бизнесмен и писатель, поэтому вряд ли он был очень застенчивым или привык слышать отказы.

Поэтому и во время первой встречи с Шакирой он не особо растерялся в компании известной и состоятельной поп-дивы. Красавица была старше его на 10 лет, но выглядела потрясающе и произвела на спортсмена незабываемое впечатление. Поэтому Пике рискнул попросить у нее номер, а потом не постеснялся написать ей.

"Впервые я встретил Шакиру в Мадриде, когда она снимала клип к чемпионату мира-2010 на песню Waka Waka. Я подошел к ней и попросил ее номер. Затем она прибыла в ЮАР раньше нашей сборной, потому что выступала на церемонии открытия чемпионата мира. И я отправил ей смс с вопросом о погоде, так как мы должны были прилететь в ЮАР через несколько дней", — вспоминал позже Жерар.

"Это типичный глупый вопрос о погоде, который задают, чтобы завязать разговор. Как правило, люди отвечают что-то вроде: "Холодно, возьми с собой пальто". А она вместо этого прислала мне огромный ответ, в котором подробно расписала изменения температуры в течение дня", – добавил защитник.

Именно тогда, по словам Пике, он понял, что между ним и певицей зарождается что-то: "Мы начали обмениваться сообщениями каждый день на протяжении всего турнира". Он очень хотел встретиться с ней снова, но единственной возможностью увидеть её в ЮАР был выход в финал чемпионата мира, поскольку колумбийка должна была выступить на церемонии закрытия.

Испанца не остановил даже тот факт, что Шакира уже более 10 лет состояла в отношениях с "любовью всей своей жизни" – сыном бывшего президента Аргентины Антонио де ла Руа. По информации в СМИ, сначала влиятельный отец был против официального брака своего наследника с певицей, а затем уже сама женщина не хотела менять статус невесты, чтобы сохранить свободу.

Возможно, если бы Шакира и де ла Руа состояли в полноценном браке, это остановило бы певицу или футболиста. Но факт оставался фактом... "Я сказал ей, что если придется выйти в финал, чтобы снова увидеть ее, – я это сделаю. Так и получилось, мы выиграли чемпионат мира, и я снова увидел ее", – признавался позже Пике. А тем временем певица хвалила игру защитника и назвала его красивым.

"Никогда не забуду, как встретила любовь всей жизни во время чемпионата мира. Жерар сказал, что собирается выйти в финал, чтобы увидеть меня еще раз, и сделал это. Он человек, который держит слово", – подтверждала его слова Шакира.

Сначала влюбленные изо всех сил скрывали свои отношения, поэтому папарацци устроили за ними настоящую охоту. Например, фотографировали Пике при входе и выходе из отеля, где потенциально могла находиться певица, но никак не могли поймать пару вместе. По информации в СМИ, частного детектива нанял даже главный тренер "Барселоны" Хосеп Гвардиола, чтобы узнать, что происходит с его основным защитником и куда тот исчезает по ночам.

Однако о том, что в личной жизни певицы происходит что-то важное, свидетельствовали несколько фактов. Во-первых, в начале 2011 года Шакира официально объявила о расставании с Антонио де ла Руа. Хотя люди из её окружения утверждали, что чёрная кошка пробежала между бывшими влюблёнными ещё летом 2010 года. Во-вторых, певица переехала в Барселону и начала присматриваться к местной недвижимости.

В последующие несколько месяцев молодые люди играли с папарацци в кошки-мышки: Шакира время от времени упоминала в Twitter, что встречалась с Пике, но это никак не проясняло ситуацию, мол, он замечательный футболист и классный парень. Однажды их застукали на выходе из ресторана в Барселоне, но без каких-либо объятий или других проявлений нежности.

И вот только весной 2011 года Шакира разместила в соцсетях совместное фото с Пике с подписью "представляю вам мое солнышко". Позже футболист вышел на сцену во время её концерта в Барселоне. Журналисты упрекали влюбленных в значительную разницу в возрасте, на что колумбийка отвечала: "Ему было всего 23, когда мы познакомились. Сначала меня беспокоила разница в возрасте, но Жерар стал тем звеном, которого мне не хватало".

Пара начала появляться вместе в общественных местах и на обложках журналов. Был момент, когда казалось, что этот бурный роман закончится так же стремительно, как и начался, ведь несколько месяцев Шакиру и Пике не видели вместе. Пошли слухи, что он вернулся к своей бывшей, дочери известного в Испании бизнесмена Нурии Томас. Затем кто-то из окружения футболиста отметил, что случайной любовницей защитника стала какая-то совсем юная девушка...

Как бы там ни было, но через несколько месяцев Пике с извинениями появился на пороге у Шакиры, и она его приняла. В 2012 году певица даже летала в Донецк, чтобы поддержать возлюбленного во время Евро-2012. Тем временем Жерард поддержал её, когда бывший возлюбленный Антонио де ла Руа требовал от колумбийки 100 млн долларов, ведь он утверждал, что бросил свою карьеру, чтобы управлять её карьерой, и имеет право на часть доходов, которые Шакира получала во время их отношений. Но суды в США и Швейцарии отклонили его иски.

Осенью 2012 года певица объявила миру, что беременна. В январе 2013 года Шакира родила сына Милана, а через два года знаменитые родители стали родителями второго мальчика, Саши.

"Когда родился Милан, всё изменилось. Ты видишь, что он только что появился на свет, у него нет никаких отрицательных качеств. Когда мы проиграли "Баварии" 0:3 в полуфинале Лиги чемпионов, я был очень расстроен. Это был ужасный матч. Но когда я вернулся домой и увидел Милана, всё изменилось", – вспоминал Пике.

А певица рассказывала журналистам, что Жерар — замечательный отец: "Я и подумать не могла, что буду встречаться с футболистом, пока в моей жизни не появился Пике. Я знаю, что всегда могу на него положиться. Когда родился Милан, он всегда был рядом, чтобы сменить подгузники или просто поиграть с детьми".

Во время брака с Пике певица на некоторое время приостановила свою карьеру. Но по настоянию Жерара она вернулась на сцену вскоре после рождения второго ребенка.

В январе 2018 года Шакира стала лауреатом премии "Грэмми" за лучший латиноамериканский поп-альбом. Певица не смогла присутствовать на 60-й церемонии в Нью-Йорке, но нашла время, чтобы отпраздновать это событие со своим мужем. Они прыгали на батутах, напевая "Me Enamore" — хит из альбома-победителя El Dorado, в котором рассказывалось о том, как пара познакомилась и влюбилась.

Несмотря на то, что отношения футболиста и певицы казались крепкими, испанские СМИ время от времени подозревали Пике в измене — то с бывшей, то с новыми любовницами. К тому же их беспокоило, что звёзды не спешат заключить официальный брак.

"Честно говоря, я ужасно боюсь брака. Я не хочу, чтобы он видел во мне жену, лучше уж девушку, возлюбленную — запретный плод. Хочу держать его в тонусе. Чтобы он понимал, что всё возможно и зависит от его поведения", — объясняла колумбийка в январе 2020 года.

А в июне 2022 года разразился скандал. Шакира объявила, что рассталась с бывшей звездой "Барселоны" из-за его измены после 11 лет совместной жизни. В свою очередь папарацци вскоре застукали Жерара в объятиях новой возлюбленной – модели Клары Чиа Марти. Говорили, что именно из-за неё футболист бросил певицу, за которой когда-то гонялся по Африке. В СМИ сообщали, что Жерар познакомился с девушкой в одном из ночных клубов, где она работала официанткой. И якобы влюбился с первого взгляда.

Пике даже не собирался оправдываться: "Я делаю то, что хочу. Когда буду умирать, надеюсь, я оглянусь назад и пойму, что всегда делал то, что хотел. Я хочу оставаться верным себе. Не собираюсь тратить деньги на то, чтобы отмыть свой имидж. Люди, о которых я забочусь, те, кого я люблю, знают меня. Остальное меня не беспокоит. Я трачу энергию на то, чтобы быть со своими близкими, отдавать им то, что у меня есть. Я очень счастлив. В моей жизни произошли изменения, и я знаю, как сохранить счастье".

Позже испанский телеведущий Хосе Антонио Авилес утверждал, что бывшая футболистка и певица находились в открытых отношениях в течение трех лет до развода: "Существовала договоренность, согласно которой "ты делай, что хочешь, а я делаю то, что хочу, но так, чтобы СМИ считали, что мы по-прежнему пара". Поэтому окружение футболиста было удивлено заявлением Шакиры. Он был раздражён, узнав об этом из прессы".

После разрыва Пике начал встречаться с Кларой, но через три года отношений СМИ сообщили, что пара рассталась. Но так ли это на самом деле — неизвестно, поскольку в последний год футболист не афиширует свою личную жизнь в социальных сетях.

Шакира после разрыва отношений переехала в Майами, получив полную опеку над их двумя детьми, Миланом и Сашей. После очень болезненного разрыва она находила утешение в музыке, а в 2024 году во время интервью в "Шоу Джимми Фэллона" призналась, что ее карьере мешал "фактор мужа". Она объяснила, что Пике сильно тянул её назад, и подчеркнула: "Теперь я свободна, и теперь я действительно могу работать".

Также она рассказывала, что для сохранения их отношений в свое время ей пришлось пойти на жертву: "Либо он расторг бы свой контракт с "Барселоной" и переехал бы со мной в Соединенные Штаты, где сейчас проходит моя карьера, либо мне пришлось бы это сделать. Кто-то из нас двоих должен был приложить усилия и пойти на жертву. И я это сделала. Я поставила свою карьеру на второй план и приехала в Испанию, чтобы поддержать его, чтобы он мог играть в футбол и выигрывать чемпионаты. И это был акт любви".

После переезда певицы в США журналисты приписывали ей романы с актёром Люсьеном Лависконтом и звездой "Формулы-1" Льюисом Хэмилтоном. Сама же Шакира уверяет, что сейчас сосредоточена на карьере и воспитании двух сыновей от Пике.

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