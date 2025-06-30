Осталось 4 дня: ПСЖ столкнулся с ультиматумом в деле с 70-миллионым трансфером украинца

Действующий победитель Лиги чемпионов французский "Пари Сен-Жермен" все еще не может закрыть сделку по трансферу лидера сборной Украины Ильи Забарного. Парижане продолжают вести переговоры с английским "Борнмутом", однако тот не собирается менять свои требования.

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Об этом на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter, пишет сообщество Paris Team. По его данным, последнее предложение ПСЖ в размере 65 миллионов евро за украинца было отклонено. "Борнмут" оценивает 22-летнего центрального защитника в ультимативные 70 млн.

При этом руководство французского суперклуба хотело бы задействовать Забарного уже в четвертьфинале клубного чемпионата мира, который сейчас проходит в США. У ПСЖ есть время до 3 июля включительно для внесения изменений в свою заявку на турнире благодаря специальному трансферному окну.

Известно, что наш футболист уже согласовал условия личного контракта с парижанами. Украинский центральный защитник должен поставить подпись под пятилетним соглашением. Также в столице Франции работают над тем, чтобы избавиться от российского вратаря Матвея Сафонова.

СТАТИСТИКА ЗАБАРНОГО В "БОРНМУТЕ"

Украинский защитник перешел в клуб английской Премьер-лиги в январе 2023 года за 27 миллионов евро.

В составе "Борнмута" Забарный провел 86 матчей и забил один гол.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, сколько заработает киевское "Динамо" на трансфере Ильи Забарного из "Борнмута" в ПСЖ.

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