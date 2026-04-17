Остались считанные дни: Шевченко высказался о Реброве и анонсировал 'финальные решения' по сборной Украины

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко анонсировал принятие до конца текущего месяца решение относительно главного тренера национальной команды Сергея Реброва. Легендарный форвард отметил, что его организация должна тщательно проанализировать работу наставника и его штаба.

Об этом Шевченко заявил в своем обращению к участникам конгресса УАФ, информирует официальный сайт ассоциации. Глава украинского футбола пожаловался на то, что пробиться на чемпионат мира европейским сборным очень непросто, однако Ребров, который не смог команду вывести на мундиаль, несет ответственность за результат.

"Национальная сборная Украины остановилась в шаге от финала чемпионата мира. Лишь однажды за все годы независимости, ровно 20 лет назад, Украине удалось попасть на мировой чемпионат. Попасть на турнир через европейскую квалификацию непросто, но это не снимает ответственности за результат. Нужно сделать взвешенные шаги, чтобы улучшить его. До конца апреля мы примем финальные решения в пользу будущего сборной. Нам нужно лучше подготовиться к Лиге наций, чтобы достойно начать отбор на следующий чемпионат Европы", – сказал Шевченко.

Ранее стало известно о том, что Ребров получил фантастическое предложение вернуться к клубной работе. Кроме того, комментатор Игорь Цыганык заявил, что новым главным тренером сборной Украины по футболу должен стать легендарный наставник харьковского "Металлиста" и "Днепра" Мирон Маркевич. 75-летний специалист, который уже работал с национальной командой.

Как сообщал OBOZ.UA, Сергей Ребров попал под жесткую критику после того, как отказался подавать в отставку с поста главного тренера сборной Украины после невыхода "сине-желтых" на ЧМ-2026.

