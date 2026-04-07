'Осталась одна женщина с ключами от всех квартир': капитан 'Запорожья' рассказал о жизни за 40 км от фронта, напуганных американцах и квартире в Дружковке

Из-за близости фронта БК "Запорожье" фактически нет своей площадки и часть поединков в Суперлиге GGBET играет в Днепре, где, по словам капитана запорожцев Антона Буца, на них уже начинают ходить местные. Буц отметил, что несмотря на постоянные обстрелы, они имеют все условия для подготовки, хотя некоторым американским легионерам трудно привыкнуть к такой страшной реальности.

Видео дня

В разговоре с OBOZ.UA во время Media Slam Антон рассказал о доме в Дружковке, который разбит российскими оккупантами, работе в Техасе в начале полномасштабного вторжения и баскетболе в Запорожье, где снуют дроны и КАБы и часами звучит сирена.

– Ну, что я могу сказать... В плане баскетбола в Запорожье все хорошо: у нас комфортный зал, хорошие условия для тренировок, тренажерный зал. В этом плане все есть. Но, конечно, удручает, что целыми днями продолжаются бомбардировки. Из-за этого наши легионеры немного подварены. Один даже уехал – Тариг Эйса. Думаю, скорее всего, из-за этого, потому что говорил, что ему не нравятся постоянные обстрелы и не хотелось здесь находиться. Хотя тоже такой человек... Поехал, вроде бы, в чемпионат Сирии, поэтому я не думаю, что там что-то изменилось, но это факт.

А я уже за 4 года привык, по мне это не сильно бьет, к тому же я еще живу в отдалении от города, есть возможность выспаться. Но иногда бывает, когда прям сильно бомбят, тогда и тренировки у нас отменяют, и все сидят в бомбоубежищах.

А так – все хорошо, тренируемся. Единственное, не получилось в какой-то мере выполнить то, что мы планировали в первой половине сезона. Мы думали, что будем выше местом, но имеем, то, что имеем – травмы, болезни, вечно у нас что-то не так. Но надеялись, что пошумим в плей-офф. "Киев-Баскет" – хорошая команда, тренер Дмитрий Забирченко мне очень нравится, ребята все талантливые, есть командная работа, все хорошо, но у нас тоже есть свои сильные стороны, мы будем якобы стараться их использовать, а там посмотрим.

– А у вас какие сильные стороны?

– У нас быстрый прорыв, мы бежим хорошо. И если у нас хорошо сыграет Лещина и наши легионеры, то мы можем очень хорошо выглядеть.

– В последнем матче регулярного сезона против "Днепра" тренер киевлян Дмитрий Забирченко жаловался, что у них короткая скамейка запасных по сравнению с днепрянами. А если сравнивать с вами?

– У него еще очень неплохая скамейка запасных, потому что у нас тренер использует в ротации людей 6-7. Мог бы больше, но пока что, наверное, где-то нет доверия, или ребята не показали достойный результат. Но можно было бы, потому что на тренировках я вижу, как они действуют, как чувствуют игру, но что-то пока что не получается у них.

– Мы немного затронули тему легионеров, поэтому интересно, как они адаптируются к нашим реалиям?

– Брекстон Ловингс, который уже бывалый, потому что находится здесь второй год и до "Запорожья" играл в Кривом Роге, понимает, куда он ехал. Калиб Мэтьюз, ну такое. В 2 часа ночи, когда начинаются прилеты, он может в группу писать, мол, пацаны, что там, как там, спасите, помогите, куда мне бежать. Там двери открыты, пошли в укрытие, то есть, у них свой менталитет, но адаптировались.

– Но вы же их заранее инструктируете?

– Ну, конечно. Но вообще они такие странные бывают. Мы их спрашиваем, мол, вы знаете, куда приехали? Они такие: да, в Украину. Мы говорим: вы понимаете, что враг находится в 50-100 километрах от нас? Они: да-да, все нормально. А потом после первого дня обстрелов приходят просто белые. Хотя ребята стараются.

– Ну да, из тех городов, где разрешили играть, Запорожье расположено ближе всего к линии фронта.

– Да, и там много проблем. Например, мы надеялись, что больше матчей проведем дома. А так большинство номинально домашних игр у нас в Днепре. Хотя по тревогам это примерно то же самое. Но в Днепре мне тоже нравится, зал уже как родной, а местные приходят за нас болеть, так что грех жаловаться.

– Но в плей-офф вам разрешили играть в Запорожье. А готовы люди ходить там на баскетбол?

– Вроде бы да. Но людей, которые ходят на баскетбол, осталось не так уж и много. Те, кто приходят, это уже болельщики с большим опытом. Да, они с удовольствием придут, но тоже, знаете, зал огромный, а их если будет 40-50 человек, то это, конечно, не столько, сколько было до войны. Но они там, конечно, болеют, и это очень приятно. Конечно, дома лучше – мы тренируемся на эти кольца, в этом зале. И это совсем другое, если сравнивать с Днепром, где мы только играем.

Кстати, у нас дома есть специальные обученные "деды", которые постоянно приходят и садятся под кольцом. Хотя, конечно, с годами их стало меньше. Я никогда не забуду, как мы играли еще в старом зале "Ферро", я вылетаю, мне ставят гамак, и я вот так на пузе качусь прямо под ноги к "дедам", ну, и они мне в дорогу еще и несколько наставлений дают. Я говорю: все, понял (смеется).

Для меня это все равно в кайф, я люблю любую критику. Без этого невозможно, это процесс. Я очень стрессоустойчивый, очень. И у меня уже есть опыт. Плюс, когда нас тренировал Валерий Николаевич Плеханов, а он любитель покричать, как бы меня закалил, поэтому я готов к любой критике.

– Я знаю, что вы из Дружковки.

– Да, как и главный тренер "Киев-Баскет".

– Часто бывали дома после начала полномасштабного вторжения? Кто-то из родных там еще остается?

– Маму я перевез где-то 8-9 месяцев назад, и уже тогда там было грустно. А сейчас в нашем подъезде осталась одна женщина, у которой ключи от всех квартир. Она там ходит, закрывает окна после прилетов и рассказывает, что там уже, конечно, страшно – передвигаешься ты только из подъезда в подъезд, потому что дроны залетают, ищут военных, не находят и бьют по гражданским. Ну, короче, грустно, как и везде в прифронтовых городах. Уже все повыезжали, кто куда – в Харьков, Одессу, Запорожье.

А я сразу маме сказал: когда они подойдут к Константиновке, то надо ехать, потому что уже и близко, и потом дороги могут быть перекрыты. А она у меня человек с сахарным диабетом, такая пышная, с собакой и много другого сокровища. И пока это все перевезешь... Поэтому я говорю, давай, мам, заранее все это сделаем.

Я поселил ее в центре Запорожья, потому что изначально план был такой: я после тренировок буду у нее оставаться и отдыхать. Но каждый раз, когда я у нее дома бываю вечером, очень громко. Ну, пока ее все устраивает, нашла много новых друзей в Запорожье, она у меня такой коммуникабельный человек, в церковь ходит, осваивается.

Посмотрим, как оно будет дальше, но, вообще, в планах хочется отправить ее куда-то в западные области Украины. Например, мне очень нравится Хмельницкий. Ну, и в Запорожье, как бы там ни было, заводы, промышленность. Мне вообще в этом пани везет – я и в Мариуполе играл, и в Кривом Роге, и в Запорожье, вроде бы все топы уже понюхал (смеется).

– Но ваш дом в Дружковке еще цел?

– Да, слава богу, и мама все никак не теряет надежды, что она вернется туда, говорит, как закажет "газель", отвезет туда матрас и все новое. Но в душе я понимаю... Мне кажется, что мы уже туда не вернемся. Людей там уже практически нет, очень много чего разбито, особенно городские и коммунальные службы – горгаз, военкоматы, МЧС, государственные учреждения, проходные заводов. Короче, это все уже разбито.

– А насколько в таких условиях, во время войны, нужен баскетбол в целом и чемпионат Украины в частности? Какое это имеет значение?

– Знаете, я считаю, что это все равно какая-то отдушина для людей. Вроде как сохранять иллюзию нормальной жизни, когда вокруг нас творится черти-что. Плюс еще сборные, которые надо выставлять. И где-то ребятам нужна практика. Вот посмотрите: Сушкин, Бублик, другие пацаны заиграли уже во время полномасштабной войны. И сейчас они в сборной, поэтому процесс не должен останавливаться. Это мое мнение. И спасибо, конечно, что у нас есть возможность заниматься своим любимым делом.

Но по сравнению с довоенным уровень баскетбола немного снизился, потому что выехало много людей, много молодежи – где-то до 20 лет – покинули Украину и ищут какие-то команды в Европе. Плюс я еще работаю с детьми у себя в Запорожье. И вот набрал группу, у тебя есть люди, ты их тренируешь, а потом раз – и разъехались – в Португалию, Испанию и другие страны. А тебе осталось 4-5 человек, и ты снова собираешь.

– Вас не звали за границу?

– Да, нет, я уже старый, наверное (смеется). В начале войны у меня была возможность уехать в Техас – там бы коровам хвосты крутил. Но я решил, что остаюсь. Просто так получилось, что мы с женой все время собирали деньги на дом. Купили дом в Запорожье и как раз грянула война. И уже вроде как свое...

Дом не в самом городе, это как бы село. Но я хочу сказать, что сейчас это уже элитное село, потому что все люди из города выезжают к нам в поселок. Там уже все дачи проданы, люди обустраиваются. Это ближе к Днепру. Прилетов нет, бить не по чему. Никаких объектов нет. Поэтому там все замечательно, очень хорошая община. Хотя был случай, когда мы только проехали плотину и слышим "ба-бах", а за нами был прилет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!