Основа Украины – не чемпионы! Как завершили сезон сборники и на кого сделал ставку Мальдера

На фоне первой игры футбольной сборной Украины под руководством нового тренера – Андреа Мальдеры – есть смысл взглянуть на его заявку с другой стороны. На чей опыт опирается коуч? Есть ли в составе игроки с опытом борьбы за лидерство и чемпионским сезоном? Рассказывает OBOZ.UA.

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В каких чемпионатах искал Мальдера?

Заявка сборной Украины (уже после вынужденных изменений) – это 26 футболистов. Андреа Мальдера в свой первый лагерь позвал не только традиционных игроков, но и дал шанс на дебюты. Кроме УПЛ, его выбор пал на чемпионаты 9 стран: Англия, Испания, Италия, Франция, Португалия, Словакия, США, Румыния и Израиль. Интересно, что так или иначе игроков вызвали почти из всех топ-чемпионатов Европы, а также из наших географических соседей. Обратились даже к мемной МЛС. Вот только позвали не Сватка, который наматывает километры на каждый сбор, а Синчука, который против Польши дебютировал.

Украинские гранды очень полярны

Игроков "Шахтера" в составе всего пятеро: Матвиенко, Бондарь, Очеретько, Бондаренко и Назарина. И у них итог сезона намного лучше: золото УПЛ и все они так или иначе получили игровое время во время спарринга с Польшей. Следует добавить, что это еще и один из немногих десантов из одного клуба, которые гарантированно будут выступать на основной стадии еврокубков. С их помощью, имеем первые 5 футболистов, которые в сборной Украины – чемпионы своей лиги.

"Динамо" в этом году без медалей Премьер-лиги, но именно их представительство больше всего. Приехали Нещерет, Михавко, Бражко, Шапаренко, Ярмоленко и Пономаренко. Привезли нам несколько медийных историй: Андрей Николаевич думает не о наградах, а о рекордах, тогда как Матвей зажег свое имя на финише сезона, впрочем на первую игру доверия от тренера не получил. Киевский сезон не получился, четвертый раз за 35 лет клуб без медалей УПЛ. А сборники могут похвастаться разве что вызовом на товарняки.

По итогу сезона мини-грандами можем считать еще 2 команды – ЛНЗ и "Полесье", которые взяли серебро и бронзу. От житомирян вызвали двух футболистов, которые стали важными игроками ротации во времена Реброва, а от Мальдеры получили много доверия. Защитник Сарапий сыграл полный матч (хотя это и было вынужденно на подмену Забарного), тогда как Назаренко провел на поле 35 минут, но был вынужден играть больше на защиту. А вот от ЛНЗ, несмотря на их первый выход в еврокубки, нет ни одного представителя даже на товарняк.

Чемпионов в составе только 8!

Кроме горняков, в составе сборной очень мало победителей. В иностранных чемпионатах золото завоевали только 3 игрока – во Франции, Румынии и Словакии. Забарный из-за финала ЛЧ пропустил первую игру с поляками, но точно будет в основе против Дании. Ему нельзя было пропустить: в этом сезоне он положил золотые медали Лиги 1 к кубку Лиги чемпионов, это солидное достижение. И если к его роли в еврокубках относятся скептически, то победа в чемпионате за ним вполне заслуженно: 28 матчей (26 со старта) и второй по количеству показатель минут на поле после Заира-Эмери.

Романчук, который дебютировал за сборную Украины в игре против поляков, тоже имеет золотую медаль. С клубом "Университатя Крайова" он выиграл чемпионат Румынии. 32 из 40 матчей тамошней Суперлиги – замечательный показатель; большинство из них защитник провел почти полностью, еще и тремя голами отметился. А за сборную он стал частью эксперимента Мальдеры в условиях отсутствия основного правого защитника (хотя сам играет центрбека).

Игнатенко со "Слованом" тоже взял золото. Полузащитник сыграл почти каждый матч чемпионата, но постепенно терял доверие тренера и выпал из главной обоймы. Высшая награда у него есть, вместе с путевкой в отбор ЛЧ, а вот место в основе под большим вопросом. Так же как и выступления за команду Мальдеры, потому что последний раз в футболке желто-синих Игнатенко выходил аж в 2023 году, в товарняке против Германии (3:3).

Хотя бы медалисты есть?

Кроме "Полесья" имеем еще тех, кто был близко к чемпионству. "Реал" стал для Лунина ловушкой, где для него пришло уже много наград и трофеев, но сам Андрей к ним особо не причастен. Он вновь тянул Лигу чемпионов, но вновь не стал решающим фактором, команда вылетела. Он сыграл несколько матчей Ла Лиги, напропускал и Куртуа его на воротах потеснил. Как следствие, сливочные развалили атмосферу, сменили третьего тренера за последний год и довольствовались лишь испанским серебром.

У Трубина и Судакова в "Бенфике" год абсурда. Они не проиграли ни одного матча португальской Примейры, Анатолий провёл 32 игры и смог 13 раз отстоять на ноль. К Георгию были вопросы от Моуриньо, но вклад – неоспорим: 4 гола и ассист в 22 далеко не полных матчах лиги. Однако итог таков: при нуле поражений, орлы пересобрали ничьих (каждый третий матч) и отстали от лидера на 8 очков. Да, у них есть бронза, но даже без поражений в течение сезона "Бенфики" не будет в Лиге чемпионов – только квалификация Лиги Европы.

Еще одна бронза – Довбик. Его "Рома" воспользовалась ошибкой "Комо" в начале мая и удержала выигрышную серию, чтобы занять третье место. Но медали Серии А для него скорее украшение на полке, ведь в этом сезоне Артем мало что успел сделать для клуба до травмы, а по данным журналистов римляне больше не заинтересованы в его услугах.

А вот мимо награды пролетели 6 футболистов главной команды! Миколенко чрезвычайно важен для "Эвертона" и для сборной, но в этом сезоне в АПЛ команда финишировала так, что не задела даже расширенную зону еврокубков. Яремчук нашел свой лучший клуб, где за 11 игр забил 4 мяча, но во французской Лиге 1 в последнем матче "Лион" проиграл 4:0 и не обошел "Лилль". Футболист останется и точно закрепится ближе к основе, но в этом сезоне без медалей. Малиновский в "Дженоа" не знал побед последние полтора месяца и финишировал на 16 месте Серии А, а сам клуб уже покинул. Синчук играет в канадском "Монреале" – в МЛС вообще нет понятия вылет. Там все борются за плей-офф и это не было целью, ведь команда нападающего сезон 24/25 закончила на почти последнем месте. Ну и Ермаков, вратарь "Маккаби" из Хайфы, которого вызвали из резервного списка – в чемпионской группе Израильской лиги его команда осталась мимо международных соревнований.

В команде есть даже представитель второй лиги

Отдельный акцент на "Жироне". По итогам сезона команда, которая финишировала год назад на 16 месте и едва спаслась, на этот раз задачу на вылет отлично выполнила Несмотря на 6 голов и 5 ассистов от Цыганкова, ему и Ванату (9+1), которого не вызвали, не удалось сделать достаточно для набора очков. Теперь представителям главной команды нашей страны придется искать новый клуб. Поговаривают о том же "Трабзонспоре" и тогда Украина может получить солидную песочницу для наших сборников в Турции. С "Жироной" не то что о чемпионстве речь не идет, здесь вообще о вылете. Среди всех сборников это худший итог сезона.

Что в итоге?

В заявке Мальдеры мы нашли лишь 8 футболистов, которые завершили сезон победами в своих чемпионатах. Это Матвиенко, Бондарь, Очеретько, Бондаренко, Назарина, Игнатенко, Забарный и Романчук. Может и хорошо, что команда не поехала на ЧМ, ведь желто-синие почти не имеют тех, с кого брать пример или кто рассказал бы, что значит выигрыш. Надеемся, что с итальянцем у команды появится воодушевление к победам, независимо от результатов клубных выступлений.