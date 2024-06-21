'Ошибки были и будут': Ребров отреагировал на критику сборной Украины и потребовал уважения

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров признался, что команда старается не обращать внимания на критику, которая обрушилась на "сине-желтых" после фиаско в игре с Румынией на старте Евро-2024. При этом наставник потребовал уважения к футболистам и их поддержки.

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Об этом Ребров заявил на пресс-конференции перед поединком 2-го тура первенства против Словакии, пишет сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ). 50-летний специалист подчеркнул, что команда провела серьезный разговор после разгромного поражения от Румынии и сделала выводы.

"После матча футболисты поговорили между собой, спросили, почему была такая отдача. Это совершенно нормально, когда ребята общаются друг с другом. Я вышел из раздевалки, потому что игроки меня попросили об этом, – они хотели отдельно поговорить между собой. Когда я работал с Валерием Лобановским, он говорил – не слушайте никого, кроме своего тренера, не переживайте, что думают журналисты, потому что они не видят тренировок, не видят, какие были цели в игре. Поэтому очень важны выводы самих футболистов. Необходимо уважать и поддерживать команду. Ошибки были и будут – этого не избежать", – сказал Ребров.

Напомним, второй поединок "сине-желтых" на континентальном первенстве состоится в пятницу, 21 июня. Встречу принимеат стадион "Меркур Шпиль-Арена" в Дюссельдорфе. OBOZ.UA ведет онлайн-трансляцию матча Украина – Словакия. Начало игры – в 16:00 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне матча со Словакией на чемпионате Европы-2024 вокруг сборной Украины возник скандал, связанный с фитнес-моделью из России.

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