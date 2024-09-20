Сенсация дня, осечка гранда и разгром от фаворита. Результаты 1-го тура Лиги чемпионов

В четверг, 19 сентября, завершился первый тур группового этапа обновленной Лиги чемпионов. Начиная с сезона 2024/2025 УЕФА существенно изменил формат проведения турнира.

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36 команд играют в одной группе. Результаты записываются в общую таблицу, а по итогам восьми туров определятся участники 1/8 финала (1-8 места) и стыковых матчей (9-24 места). Каждая команда проводит восемь поединков против восьми разных соперников – по четыре дома и в гостях.

Главной сенсацией игрового дня стало поражение "Барселоны". Каталонцы в Монако не смогли обыграть местный одноименный клуб.

Среди результатов первого тура стоит отметить неожиданную осечку "Манчестер Сити", который на своем поле скатал в нулевую ничью с миланским "Интером". Такой же результат был зафиксирован и в противостоянии "Шахтера" с "Болоньей".

Особняком стоит разгром от мюнхенской "Баварии", которая отгрузила 9 голов загребскому "Динамо".

Результаты 1-го тура Лиги чемпионов

Атлетико Испания – РБ Лейпциг Германия 2:1

Голы: 0:1 – 4 Шешко, 1:1 – 28 Гризманн, 2:1 – 90 Хименес.

Атлетико – Облак, Рейнилду, Хименес, Ле Норман, Гризманн (Витцель, 90+2), Корреа (Молина, 66), Рикельме (Лино, 62), Коке, Де Поль (Галлахер, 63), Льоренте, Альварес (Серлот, 63).

РБ Лейпциг – Гулачи, Раум, Лукеба, Орбан, Хенрихс (Поульсен, 70), Симонс (Элмаз, 83), Вермерен (Зайвальд, 60), Айдара, Нуса (Баумгартнер, 46), Шешко (Гертрюйда, 70), Опенда.

Предупреждения: Ле Норман (10), Лукеба (39), Баумгартнер (49), Хименес (60), Де Поль (60), Хенрихс (64), Опенда (90+4).

Монако – Барселона Испания 2:1 (1:1, 1:0)

Голы: 1:0 – 16 Аклиуш, 1:1 – 28 Ямаль, 2:1 – 71 Иленикена.

Монако – Кен, Вандерсон (Мависса Элеби, 88), Салису, Керер, Синго, Камара (Головин, 46), Закария, Бен-Сегир (Кайо Энрике, 70), Минамино (Балогун, 70), Аклиуш, Эмболо (Иленикена, 59).

Барселона – тер Стеген, Бальде (Фати, 88), Мартинес, Кубарси (Ферран Торрес, 79), Кунде, Эрик Гарсия, Касадо, Педри (Торре, 83), Рафинья, Ямаль (Мартин, 80), Левандовски (Домингес, 80).

Предупреждения: Бен-Сегир (29), Камара (36), Мартинес (75), Флик (79), Касадо (85), Бальде (85), Мависса Элеби (90+2), Балогун (90+6).

Аталанта Италия – Арсенал Англия 0:0 (0:0, 0:0)

Аталанта – Карнезекки, Колашинац, Хин, Джимшити, де Кетеларе (Куадрадо, 60), Лукман (Самарджич, 89), Руджери (Пашалич, 89), Дзаппакоста (Белланова, 70), Эдерсон, де Рон, Ретеги (Дзаньоло, 70).

Арсенал – Райя, Тимбер (Калафьори, 73), Габриэл, Салиба, Уайт, Райс, Парти (Жоржиньо, 58), Хавертц, Мартинелли, Габриэл Жезус (Троссард, 58), Сака (Стерлинг, 73).

Предупреждение: Эдерсон (12).

Брест Франция – Штурм Австрия 2:1

Голы: 1:0 – 23 Маньетти, 1:1 – 45+1, автогол Фернандеш, 2:1 – 56 Сима.

Брест – Бизот, Амави (Айдара, 84), Кулибали, Шардонне, Лала, Маньетти, Фернандеш (Думбия, 72), Камара (Мартен, 71), Февр (Дель Кастийо, 62), Сима (Перейра Лаже, 85), Ажорк.

Штурм – Схерпен, Лавале, Вютрих (Джонстон, 10), Айву, Газибегович, Горенц-Станкович, Бевинг, Китейшвили (Камара, 78), Хорват (Ялькуйе, 46), Джатта (Звонарек, 60), Бирет (Ярдымджи, 78).

Предупреждения: Хорват (21), Джонстон (22), Сима (36), Лавале (40), Горенц-Станкович (59), Камара (64), Газибегович (83), Ажорк (85).

Црвена Звезда Сербия – Бенфика Португалия 1:2 (0:2, 1:0)

Голы: 0:1 – 9 Актюркоглу, 0:2 – 29 Кекчю, 1:2 – 86 Милсон.

Црвена Звезда – Глазер, Соль Ен У, Спайич, Джига, Мимович (Далсиу, 27), Элшник, Крунич (Илич, 82), Олайинка (Милсон, 71), Иванич, Мвумпа, Бруно Дуарте (Ндиайе, 71).

Бенфика – Трубин, Альваро Фернандес, Отаменди, Антониу Силва, Ба (Каборе, 37), Кекчю (Баррейро, 88), Флорентину, Ди Мария (Бесте, 88), Актюркоглу, Рольхейсер (Эурснес, 56), Павлидис (Амдуни, 88).

Предупреждения: Мвумпа (25), Альваро Фернандес (52), Каборе (64), Эурснес (77), Соль Ен У (90+4).

Спарта Прага Чехия – Ред Булл Австрия 3:0 (2:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 2 Кайринен, 2:0 – 42 Олатунджи, 3:0 – 58 Лячи.

Спарта Прага – Виндаль-Йенсен, Зелены, Панак, Витик, Визнер (Рынеш, 71), Пресиадо, Лячи (Садилек, 84), Кайринен, Гараслин (Красники, 72), Бирманчевич, Олатунджи (Ррахмани, 64).

Ред Булл – Бласвих, Mellberg (Диамбу, 46), Бланк, Пионтковски, Дедич, Кларк (Гурна-Дуат, 66), Байчетич (Ратков, 83), Капальдо, Глух, Йео (Конате, 57), Доржелес (Дагим, 57).

Предупреждения: Пионтковски (58), Гурна-Дуат (72), Витик (88).

Болонья Италия – Шахтер Украина 0:0 (0:0, 0:0)

Болонья – Скорупски, Ликояннис (Миранда, 78), Лукуми, Бекема, Пош, Моро (Побега, 65), Фройлер, Фаббиан (Урбаньски, 78), Ндойе, Кастро (Даллинга, 65), Орсолини (Илинг-Джуниор, 65).

Шахтер – Ризнык, Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Конопля (Винисиус Тобиас, 41), Крыськив, Бондаренко (Степаненко, 79), Эгиналдо, Судаков (Гомес, 79), Зубков (Траоре, 79), Сикан (Невертон, 35).

Предупреждения: Пош (2), Бондарь (12), Кастро (58), Винисиус Тобиас (70), Степаненко (84), Гомес (88).

Брюгге Бельгия – Боруссия Д Германия 0:3 (0:0, 0:3)

Голы: 0:1 – 76 Гиттенс, 0:2 – 86 Гиттенс, 0:3 – 90+5, пенальти Гирасси.

Брюгге – Миньоле, де Кейпер, Мехеле, Ордоньес, Сейс (Саббе, 71), Нвадике, Ванакен, Цолис (Тальби, 85), Ветлесен (Вермант, 85), Ольсен, Нильссон (Жуджла, 65).

Боруссия Д – Кобель, Бенсебайни (Антон, 59), Шлоттербек, Зюле, Рюэрсон, Гросс (Нмеча, 68), Джан, Адейеми (Ян Коуто, 87), Брандт, Забитцер (Гиттенс, 68), Мален (Гирасси, 59).

Предупреждения: Ветлесен (53), Рюэрсон (84).

Селтик Шотландия – Слован Б Словакия 5:1 (1:0, 4:1)

Голы: 1:0 – 17 Скейлз, 2:0 – 47 Фурухаси, 3:0 – 56, пенальти Энгельс, 3:1 – 60 Виммер, 4:1 – 70 Маэда, 5:1 – 86 Ида.

Селтик – Шмейхель, Тэйлор, Скейлз, Картер-Викерс (Трасти, 85), Джонстон (Ралстон, 77), Хатате (Паулу Бернарду, 77), Макгрегор, Энгельс, Маэда, Фурухаси (Ида, 77), Кюн (Форрест, 71).

Слован Б – Такач, Виммер, Байрич, Кашия, Блэкмэн, Игнатенко (Саввидис, 76), Куцка (Gajdos, 85), Вайсс (Мак, 76), Толич, Барсегян (Марцелли, 76), Стрелец (Метсоко, 85).

Предупреждения: Вайсс (18), Джонстон (22), Виммер (22), Толич (26), Картер-Викерс (80).

ПСЖ Франция – Жирона Испания 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 90, автогол Гассанига.

ПСЖ – Сафонов, Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими, Фабиан Руис (Жоау Невеш, 63), Витинья (Ли Кан Ин, 63), Заир-Эмери, Барколя (Дуэ, 63), Асенсио (Коло-Муани, 39), Дембеле (Бералдо, 90+2).

Жирона – Гассанига, Мигель Гутьеррес, Давид Лопес, Мартинес, Крейчи, Ромеу, Мартин (Солис, 66), Хиль (Асприлья, 66), ван де Бек (Данджума, 58), Цыганков (Франсес, 88), Стуани (Порту, 58).

Предупреждения: Маркиньос (17), Крейчи (20), Ромеу (43), Гассанига (74).

Манчестер Сити Англия – Интер Италия 0:0 (0:0, 0:0)

Манчестер Сити – Эдерсон, Гвардиол, Рубен Диаш, Аканджи, Льюис, Родри Эрнандес, Грилиш, де Брюйне (Гюндоган, 46), Бернарду Силва (Доку, 80), Савио (Фоден, 46), Холанд.

Интер – Зоммер, Бастони, Ачерби, Биссек (Павар, 75), Карлос Аугусто, Дармиан (Думфрис, 75), Зелиньски (Мхитарян, 66), Чалханоглу (Фраттези, 82), Барелла, Тареми, Тюрам (Мартинес, 65).

Предупреждение: Рубен Диаш (33).

Ювентус Италия – ПСВ Нидерланды 3:1 (2:0, 1:1)

Голы: 1:0 – 21 Йылдыз, 2:0 – 27 Маккенни, 3:0 – 52 Гонсалес, 3:1 – 90+3 Сайбари.

Ювентус – Ди Грегорио, Камбьязо, Бремер, Гатти (Данило, 57), Калулу, Копмейнерс, Локателли (Тюрам, 57), Маккенни (Дуглас Луис, 75), Йылдыз (Фаджоли, 69), Влахович, Гонсалес (Веа, 69).

ПСВ – Дроммел, Дамс (Мауро Жуниор, 76), Боскальи, Фламинго, Ледесма (Нагало, 86), Верман (Сайбари, 62), Схаутен, Тил (Ланг, 62), Тилльман, де Йонг (Пепи, 77), Бакайоко.

Янг Бойз Швейцария – Астон Вилла Англия 0:3 (0:2, 0:1)

Голы: 0:1 – 27 Тилеманс, 0:2 – 38 Рэмзи, 0:3 – 86 Онана.

Янг Бойз – фон Балльмос, Хаджам (Конте, 63), Бани-Зукру, Камара, Атекаме, Лаупер, Ньяссе (Элиа, 46), Угринич, Колли (Виржиниюс, 63), Алмада Монтейру (Малес, 83), Ганвула (Иттен, 83).

Астон Вилла – Мартинес, Динь (Баркли, 88), Пау Торрес, Конса, Богарде (Диего Карлос, 46), Тилеманс (Матсен, 87), Онана, Рэмзи, Макгинн, Роджерс (Буэндиа, 88), Уоткинс (Дуран, 60).

Предупреждения: Ньяссе (33), Лаупер (46), Элиа (53), Алмада Монтейру (78), Дуран (79).

Реал Мадрид Испания – Штутгарт Германия 3:1 (0:0, 3:1)

Голы: 1:0 – 46 Мбаппе, 1:1 – 68 Ундав, 2:1 – 83 Рюдигер, 3:1 – 90+5 Эндрик.

Реал Мадрид – Куртуа, Менди (Фран Гарсия, 75), Рюдигер, Карвахаль, Васкес (Милитао, 46), Беллингем (Эндрик, 80), Тчуамени (Модрич, 70), Вальверде, Винисиус Жуниор, Мбаппе, Родриго (Гюлер, 75).

Штутгарт – Нюбель, Миттельштедт, Шабо, Руо (Загаду, 89), Вагноман (Чейз, 63), Штиллер, Каразор, Фюрих (Ридер, 63), Мийо (Демирович, 75), Левелинг, Ундав (Туре, 76).

Предупреждения: Васкес (23), Миттельштедт (30), Анчелотти (60), Вальверде (78), Милитао (80), Модрич (90+5).

Спортинг Португалия – Лилль Франция 2:0 (1:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 38 Дьокереш, 2:0 – 65 Дебаст.

Спортинг – Исраэль, Инасиу (Матеус Рейс, 13), Диоманде, Дебаст, Педру Гонсалвеш, Тринкау (Хардер, 88), Морита (Даниэл Браганса, 46), Юлманд, Катаму, Кенда (Араухо, 73), Дьокереш.

Лилль – Шевалье, Баккер (Гудмундссон, 82), Менье (Сантуш, 64), Алессандро, Манди (Буадди, 64), Диаките, Гомес, Андре, Жегрова, Сахрауи (Кабелла, 71), Дэвид (Фернандес Пардо, 64).

Предупреждения: Гомес (21), Дэвид (40), Морита (45+1), Андре (56), Буадди (72), Дебаст (86).

Удаление: Гомес (40).

Милан Италия – Ливерпуль Англия 1:3 (1:2, 0:1)

Голы: 1:0 – 3 Пулишич, 1:1 – 23 Конате, 1:2 – 41 ван Дейк, 1:3 – 67 Собослаи.

Милан – Меньян (Торрьяни, 51), Тео, Павлович, Томори (Габбия, 84), Калабрия (Эмерсон, 70), Лофтус-Чик (Абрахам, 69), Фофана, Рейндерс, Пулишич, Рафаэл Леау, Мората (Окафор, 84).

Ливерпуль – Алиссон, Цимикас, ван Дейк, Конате, Александер-Арнолд (Гомес, 79), Мак Аллистер (Эндо, 90+3), Гравенберх, Собослаи, Гакпо (Диас, 68), Салах (Кьеза, 90+3), Диогу Жота (Нуньес, 68).

Предупреждения: Калабрия (22), Фофана (31), Мак Аллистер (53), Фонсека (60), Конате (80).

Бавария Германия – Динамо Загреб Хорватия 9:2 (3:0, 6:2)

Голы: 1:0 – 19, пенальти Кейн, 2:0 – 33 Геррейру, 3:0 – 38 Олисе, 3:1 – 49 Петкович, 3:2 – 50 Огивара, 4:2 – 57 Кейн, 5:2 – 61 Олисе, 6:2 – 73, пенальти Кейн, 7:2 – 78, пенальти Кейн, 8:2 – 85 Сане, 9:2 – 90+2 Горетцка.

Бавария – Нойер (Ульрайх, 46), Дэвис, Ким Мин Чжэ (Дайер, 69), Упамекано, Геррейру (Горетцка, 81), Павлович, Киммих, Олисе (Сане, 68), Гнабри, Мусиала (Мюллер, 68), Кейн.

Динамо Загреб – Невистич, Огивара (Ходжа, 73), Пьер-Габриэль (Шпикич, 73), Ммаэ, Теофиль-Катрин, Ристовски, Батурина (Адеми, 78), Мишич, Рог (Стойкович, 46), Пьяца (Куленович, 61), Петкович.

Предупреждение: Ристовски (77).

Фейеноорд Нидерланды – Байер Германия 0:4 (0:4, 0:0)

Голы: 0:1 – 5 Виртц, 0:2 – 30 Гримальдо, 0:3 – 36 Виртц, 0:4 – 44, автогол Велленройтер.

Фейеноорд – Велленройтер, Ганцко, Белен, Траунер (Митчелл, 72), Лотомба (Хадж-Мусса, 61), Тимбер, Зерруки (Смал, 46), Хван Ин Бом, Миламбо (Надже, 75), Пайшао (Уэда, 61), Хименес.

Байер – Градецки, Инкапиэ, Та, Тапсоба, Виртц (Алеиш Гарсия, 72), Терье (Адли, 72), Гримальдо (Белосьян, 80), Фримпонг, Андрих, Джака (Паласиос, 81), Бонифасе (Шик, 62).

Предупреждение: Траунер (43).

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