Определились все участники 1/4 финала ЧМ-2026
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На чемпионате мира 2026 года завершилась стадия 1/8 финала, по итогам которой определились все участники четвертьфиналов. За выход в полуфинал поборются Марокко, Франция, Норвегия, Англия, Испания, Бельгия, Аргентина и Швейцария.
Последнюю путевку в четвертьфинал 7 июля завоевала сборная Швейцарии, обыграв Колумбию в серии пенальти в заключительном матче 1/8 финала.
Франция в 1/8 финала одержала минимальную победу над Парагваем со счетом 1:0 благодаря реализованному пенальти Килиана Мбаппе. Марокко уверенно прошло Канаду, выиграв со счетом 3:0. Команды встретятся в четвертьфинале 9 июля.
Испания прошла дальше после победы над Португалией (1:0). Решающий мяч был забит в компенсированное время. Соперником испанцев станет Бельгия, которая разгромила США со счетом 4:1. Матч состоится 10 июля.
Норвегия впервые в своей истории пробилась в четвертьфинал чемпионата мира. Скандинавы победили Бразилию со счетом 2:1 благодаря дублю Эрлинга Холанда. За выход в полуфинал норвежцы сыграют с Англией, которая оказалась сильнее Мексики со счетом 3:2.
Аргентина сохранила шансы на защиту титула, победив Египет со счетом 3:2. Действующие чемпионы мира уступали по ходу встречи в два мяча, однако сумели переломить ход матча и выйти в четвертьфинал, где встретятся со Швейцарией.
Пары 1/4 финала ЧМ-2026:
- 9 июля, 23:00. Франция – Марокко
- 10 июля, 22:00. Испания – Бельгия
- 12 июля, 00:00. Норвегия – Англия
- 12 июля, 04:00. Аргентина – Швейцария
Все три страны-хозяйки турнира завершили выступления на стадии 1/8 финала. США уступили Бельгии, Мексика проиграла Англии, а Канада потерпела поражение от Марокко.
В спорте лучших бомбардиров чемпионата лидирует Лионель Месси, отличившийся уже весь раз. За ним следуют Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд, на счету которых по семь забитых мячей.
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