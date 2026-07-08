Определились все участники 1/4 финала ЧМ-2026

На чемпионате мира 2026 года завершилась стадия 1/8 финала, по итогам которой определились все участники четвертьфиналов. За выход в полуфинал поборются Марокко, Франция, Норвегия, Англия, Испания, Бельгия, Аргентина и Швейцария.

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Последнюю путевку в четвертьфинал 7 июля завоевала сборная Швейцарии, обыграв Колумбию в серии пенальти в заключительном матче 1/8 финала.

Франция в 1/8 финала одержала минимальную победу над Парагваем со счетом 1:0 благодаря реализованному пенальти Килиана Мбаппе. Марокко уверенно прошло Канаду, выиграв со счетом 3:0. Команды встретятся в четвертьфинале 9 июля.

Испания прошла дальше после победы над Португалией (1:0). Решающий мяч был забит в компенсированное время. Соперником испанцев станет Бельгия, которая разгромила США со счетом 4:1. Матч состоится 10 июля.

Норвегия впервые в своей истории пробилась в четвертьфинал чемпионата мира. Скандинавы победили Бразилию со счетом 2:1 благодаря дублю Эрлинга Холанда. За выход в полуфинал норвежцы сыграют с Англией, которая оказалась сильнее Мексики со счетом 3:2.

Аргентина сохранила шансы на защиту титула, победив Египет со счетом 3:2. Действующие чемпионы мира уступали по ходу встречи в два мяча, однако сумели переломить ход матча и выйти в четвертьфинал, где встретятся со Швейцарией.

Пары 1/4 финала ЧМ-2026:

9 июля, 23:00. Франция – Марокко

10 июля, 22:00. Испания – Бельгия

12 июля, 00:00. Норвегия – Англия

12 июля, 04:00. Аргентина – Швейцария

Все три страны-хозяйки турнира завершили выступления на стадии 1/8 финала. США уступили Бельгии, Мексика проиграла Англии, а Канада потерпела поражение от Марокко.

В спорте лучших бомбардиров чемпионата лидирует Лионель Месси, отличившийся уже весь раз. За ним следуют Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд, на счету которых по семь забитых мячей.

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