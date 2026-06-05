Франция на ЧМ-2026 по футболу: расписание и календарь матчей, результаты, таблица и заявка команды

Этим летом США, Канада и Мексика будут принимать матчи чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории в турнире примут участие сразу 48 национальных сборных, которые во время жеребьевки были разбиты на 12 групп.

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В квартет I попали финалисты двух последних мундиалей и двукратные чемпионы французы. Им будут противостоять Сенегал, Ирак и Норвегия, которая пробилась в финальную часть мирового первенства впервые за 28 лет, причем сейчас викинги входят в топ-10 фаворитов всего ЧМ.

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ ФРАНЦИИ НА ЧМ-2026

16 июня, 22:00. Франция – Сенегал

23 июня, 00:00. Франция – Ирак 26 июня

26 июня, 22:00. Норвегия – Франция

Французам нужно финишировать в топ-2 группы, чтобы гарантированного выхода в плей-офф. Если же "галльские петухи" станут третьими, то им придется ожидать результатов всех матчей первого этапа турнира. Восемь лучших среди занявших третьи места пройдут дальше.

ЗАЯВКА СБОРНОЙ ФРАНЦИИ НА ЧМ-2026

Главный тренер "синих" Дидье Дешам имел невероятное количество кандидатов в команду. В итоге он не взял 34 знаменитых футболистов.

Вратари: Майк Меньян ("Милан", Италия), Робен Риссер ("Ланс", Франция), Брис Самба ("Ренн", Франция).

Защитники: Люка Динь ("Астон Вилла", Англия), Мало Гюсто ("Челси", Англия), Люка Эрнандес (ПСЖ, Франция), Тео Эрнандес ("Аль-Хиляль", Саудовская Аравия), Ибраима Конате ("Ливерпуль", Англия), Жюль Кунде ("Барселона", Испания), Максанс Лакруа ("Кристал Пэлас", Англия), Вильям Салиба ("Арсенал", Англия), Дайот Упамекано ("Бавария", Германия).

Полузащитники: Н'Голо Канте ("Фенербахче", Турция), Ману Коне ("Рома", Италия), Адриен Рабьо ("Милан", Италия), Орельен Тчуамени ("Реал", Испания), Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ, Франция).

Нападающие: Магнес Аклиуш ("Монако"), Брэдли Барколя (ПСЖ, Франция), Райан Шерки ("Манчестер Сити", Англия), Усман Дембеле (ПСЖ, Франция), Дезире Дуэ (ПСЖ, Франция), Жан-Филипп Матета ("Кристал Пэлас", Англия), Килиан Мбаппе ("Реал", Испания), Майкл Олисе ("Бавария", Германия), Маркус Тюрам ("Интер", Италия).

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