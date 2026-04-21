Определился второй финалист сезона Суперлиги GGBET

Судьба второй финальной путевки Суперлиги GGBET решалась в третьем матче полуфинальной серии между "Харьковскими Соколами" и "Киев-Баскетом". После обмена выездными победами команды сошлись на паркете днепровского спорткомплекса "Шинник" для определения победителя серии.

Начало игры получилось довольно равным: команды действовали осторожно, обмениваясь двухочковыми бросками. В середине первой десятиминутки все изменил трехочковый в исполнении Дениса Клевзуника: после этого форвард "Киев-Баскета" реализовал еще попадание с близкой дистанции, установив пятиочковое преимущество столичной команды. "Харьковские Соколы" приблизились к сопернику благодаря попаданию Никитина с дальней дистанции, но развить этот успех не смогли. Номинальные хозяева немало фолили, а "Киев-Баскет" исправно набирал очки с линии штрафных. В конце первой десятиминутки киевляне совершили мини-рывок 6:1 и завершили первую четверть со счетом 27:19.

Во второй десятиминутке "Харьковские Соколы" начали с энд-вана от Максима Никитина, однако "Киев-Баскет" ответил дальним попаданием от Сушкина. Получив преимущество в 8 очков столичная команда взялась активно набирать баллы, отрываясь от соперника. В середине четверти "Киев-Баскет" опережал соперника уже на 13 очков, причем результативностью отмечались Егор Сушкин, Михаил Бублик и Денис Клевзуник. На большой перерыв команды отправились при счете 46:30 в пользу столичной команды.

Вторую половину матча команды начали на равных курсах: "Харьковские Соколы" пытались догнать соперника, однако приблизиться ближе, чем на 12 баллов им уже не удалось. "Киев-Баскет" продолжал активно бомбардировать корзину соперника с дальней дистанции, а "Соколы" никак не могли наладить игру на подборах. Перед последним перерывом гости имели солидное преимущество в 18 очков – 66:48.

Заключительный игровой период "Киев-Баскет" начал с рывка 6-0, что отправило харьковчан на тайм-аут. Однако эмоциональная встряска эффекта не дала: команда Валерия Плеханова почти сразу пропустила очередной трехочковый от Сушкина. Почувствовав тотальное преимущество над соперником, "Киев-Баскет" довел дело до разгромной победы – 89:59 в итоге. Киевляне реализовали 15 трехочковых и показали высокий процент реализации штрафных бросков – 16/20 (80%).

Таким образом, киевляне выиграли полуфинальную серию со счетом 2:1 и вышли в финал, где сыграют с "Днепром". Матчи финальной серии запланированы на 26 и 30 апреля, а третья игра, при необходимости состоится 3 мая. "Харьковские Соколы" сыграют бронзовую серию с БК "Ривне-ОШВСМ", матчи состоятся 26 и 29 апреля, третья игра серии при необходимости – 2 мая.

Суперлига. 1/2 финала

Днепр, СК "Шинник"

"Харьковские Соколы" – "Киев-Баскет" 59:89 (19:27, 11:19, 18:20, 11:23)

