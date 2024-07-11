Букмекеры назвали фаворита финала Евро-2024

Сборная Испании считается фаворитом букмекеров в финальном матче чемпионата Европы 2024 года, который в эти дни проходит в Германии. Команда тренера Луиса де ла Фуэнте в решающем поединке турнира сыграет с действующим обладателем "серебра" первенства Англией.

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Игру принимает Олимпийский стадион в Берлине. OBOZ.UA проведет онлайн трансляцию матча Испания – Англия. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени в воскресенье, 14 июля.

Испанцам отдается небольшое преимущество со стороны аналитиков. Ставки на победу "фурии рохи" в основные 90 минут принимаются с коэффициентом 2,50. Ничья оценивается котировкой 2,80. А показатели на успех английской сборной, которая никогда в своей истории не выигрывала чемпионат Европы, достигают уровня 3,50.

Кроме того, индекс 1,73 предлагается на то, что Испания любым способом выиграет трофей. Аналогичное событие в отношение "трех львов" представлено коэффициентом 2,10.

Отметим, что на континентальных первенствах команды в последний раз встречались в 1996 году. Тогда англичане, принимавшие турнир, обыграли соперников в четвертьфинальной серии пенальти после безголевых 120 минут. Всего же Испания и Англия провели 27 матчей – 10 выиграла "фурия роха", 13 – "три льва".

Как сообщал OBOZ.UA, в полуфинале Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии произошел "абсолютный позор".

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