Определился первый финалист сезона Суперлиги Favbet

БК Ривне-ОШВСМ стал первым финалистом сезона чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Favbet, добыв выездную победу над "Киев-Баскетом" и "закрыв" полуфинальную серию 2:0. Матч в столице завершился со счетом 78:81.

В первой четверти Ривне первому удалось создать запас в 7 очков, но Киев-Баскет сумел перехватить инициативу с равным счетом 21:21 завершить первую четверть и выиграть +2 вторую десятиминутку. В этот момент позиции хозяев выглядели лучше – Киев-Баскет набрал 20 очков с краски, доставляя именно там больше проблем сопернику, плюс большинство лидеров Ривне перебрали фолов, что создавало гостям дополнительные проблемы. Светлым пятном Ривне был Алексей Соловьев, набравший за первую половину 18 очков, в том числе реализовав 4 из 5 дальних бросков. Именно его трёхочковые позволили Ривне держаться в игре и не отпускать хозяев больше, чем на 5 очков.

После большого перерыва Ривне нашел, как выровнять игру, закрыл свои проблемные моменты. 7 минут третьей четверти на площадке была равная игра, но в концовке десятиминутки Ривне совершил рывок 11:3 и на последний перерыв ушел, имея +7.

В последней четверти ровенская команда в целом спокойно гасила все всплески Киев-Баскета и удерживала свое комфортное преимущество. Киевляне бились до последнего, хозяевам под конец удалось сократить отставание до 2 очков после точного дальнего Кошеватского, а у Буренко был шанс в последней атаке перевести игру в овертайм, но ему не дали выполнить подготовленный бросок.

У Киев-Баскета Байнум набрал 30 очков, у Буренко 18 очков, 5 подборов и 5 передач, но скамейка запасных набрала только 5 очков, а у Вадима Заплотинского только 1 очко при 9 подборах.

У Ривне Алексей Соловьев в итоге набрал 23 очка, у Джойнера 18, а Максим Мочалов оформил дабл-дабл из 13 очков и 10 подборов.

Ривне в дебютном сезоне Суперлиги выходит в финал, где встретится с победителем пары Днепр – Черкаськи Мавпы, а Киев-Баскет сыграет в бронзовой серии.

Суперлига. Плей-офф, 1/2 финала, второй матч

Киев, ПС Венето

Киев-Баскет — Ривне-ОШВСМ 78:81 (21:21, 21:19, 16:25, 20:16)

Киев-Баскет : Зайцев 11, Кошеватский 13+6 передач, Буренко 18+5 подборов + 5 передач, Заплотинский 1+9 подборов, Байнум 30+7 подборов – старт; Кисильчук 3, Кожа 2, Юрченко 0, Когут 0

Ривне-ОШВСМ: Джойнер 18+5 подборов, Смит 4, Соловьев 23, Мочалов 13+10 подборов, Водолазский 4 – старт; Тимощук 11 + 5 подборов + 6 передач, Шепелев 5, Гаскинс 3, Герасимчук 0