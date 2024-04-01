Определился чемпион женской Суперлиги по баскетболу: кто выиграл финал. Яркие фото

"Франковск-Прикарпатье" – чемпион женской Суперлиги сезона 2023/24. В решающем матче Финала четырех франковская команда одолела "Киев-Баскет" со счетом 73:40

Финальный матч прошел фактически без интриги – столичный клуб играл без Анны Ольховик и Ксении Афанасьевой, которые получили травмы в полуфинальном матче против "ИнтерХима", плюс Вита Горобец играла с мини-повреждением, которое тоже получила накануне.

"Франковск-Прикарпатье" уже со стартовых минут наметил свое преимущество, начав матч 7:0 и в дальнейшем спокойно контролировал ход игры, постепенно наращивая преимущество. До большого перерыва "Франковск-Прикарпатье" выигрывал +15.

Вторая половина игры началась еще с одного рывка "Франковска-Прикарпатья" 12:0, после чего погасли все надежды на интригу. С концовки третьей четверти гости из Ивано-Франковска держали преимущество на уровне 30 очков и завершили матч с +33.

Лучшими у победительниц стали игроки опытной тройки команды – Оксана Моллова набрала 23 очка и 10 подборов, Кристина Филевич отметилась 18 очками и 17 подборами, а Ольга Алексейчик записала в актив 9 очков и 8 подборов и 8 передач.

У "Киев-Баскета" самой результативной стала Анжелика Ляшко с 16 очками.

"Франковск-Прикарпатье" завоевал второе подряд и второе в целом чемпионство женской Суперлиги. "Киев-Баскет" в третий раз в своей истории получает серебряные награды (2019, 2021 и 2024 годы).

Финал четырех женской Суперлиги

Киев, ДС "Венето"

"Киев-Баскет" – "Франковск-Прикарпатье" – 40:73 (9:18, 11:17, 5:22, 15:16)

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