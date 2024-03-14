Определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов

В среду, 13 марта, состоялись заключительные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24, после которых определилась восьмерка, которая продолжит борьбу за самый вожделенный клубный футбольный трофей Европы. В четвертьфинал вышли "Арсенал", "Манчестер Сити" (оба Англия), "Бавария", "Боруссия" Дортмунд (оба Германия), "Барселона", "Атлетико", "Реал" (все Испания) и ПСЖ (Франция).

Жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов состоится 15 марта в швейцарском Ньоне. Первые поединки стадии 1/4 финала запланированы на 9—10 апреля 2024. Ответные - 16—17 апреля 2024.

Полуфиналы будут сыграны 30 апреля и 1 мая 2024, а также 7—8 мая 2024.

Финальная встреча пройдет 1 июня 2024 на лондонском "Уэмбли".

Как сообщал OBOZ.UA, суперкомпьютер компании Opta считает, что "Манчестер Сити" и "Реал" (Мадрид) являются главными фаворитами на победу в Лиге чемпионов.

Накануне лондонский "Арсенал" лишь в серии послематчевых пенальти смог пройти "Порту". 11-метровых ударов в Лиге чемпионов не было с 2016 года.

Напомним, что действующим обладателем "ушастого" кубка Лиги чемпионов является "Манчестер Сити". 10 июня 2023 года в финальном матче подопечные Пепа Гвардиолы минимально обыграли итальянский "Интер".

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