Определились все полуфиналисты Евро-2024

Сборная Нидерландов обыграла команду Турции и стала последним полуфиналистом чемпионата Европы-2024, присоединившись к Франции, Испании и Англии. Поединок на Олимпийском стадионе в Берлине завершился со счетом 2:1.

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"Летучие голландцы", которые по всем букмекерским котировкам были фаворитами, уверенно начали встречу, безоговорочно доминируя на поле. Однако несмотря на территориальное преимущество, на счете это никак не отобразилось.

За всю первую половину минут Нидерланды так и не смогли хотя бы раз попасть в створ, 4 раза ударив мимо ворот.

В тоже время на 35-й минуте турки впервые попали в рамку и этот удар стал результативным. После подачи углового первыми на подборе оказались турки, Арда Гюлер выполнил навес в штрафную, где Самет Акайдин безупречно сыграл головой.

Весь второй тайм сборная Нидерландов атаковала большими силами, но так и не смогла вскрыть турецкую оборону. Несколько раз "оранжевые" были близки к голу, но либо им не везло, либо безупречно играл турецкий голкипер.

Успеха подопечные Роналда Кумана добились на 70-й минуте. Мемфис Депай сделал прострел с правого фланга, а Стефан Де Врей метров с 10 мощным ударом головой пробил в сетку.

Нидерландские футболисты продолжали свои штурмы и за 14 минут до финального свистка добились успеха. Фантастическую передачу от Дэнзела Дюмфриса не без помощи Коди Гакпо в свои ворота замкнул Мерт Мюлдюр.

Нидерланды впервые за 20 лет смогли пробиться в полуфинал, где 10 июля сыграют с Англией. Франция 9 июля сразится с Испанией.

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