Определились все пары плей-офф Суперлиги Favbet

Ровно-ОШВСМ одержал победу над Черкаськими Мавпами со счетом 81:67 в последнем матче регулярного чемпионата Суперлиги Favbet, защитив свою третью позицию в турнирной таблице. Таким образом сформировались все пары плей-офф.

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Ровно-ОШВСМ встретится в первом раунде серии матчей на вылет из Запорожья, а Черкаськи Мавпы будут играть серию против Кривбасса.

Все пары плей-офф Суперлиги Favbet:

(1) Днепр — (8) Прикарпатье-Говерла

(2) Киев-Баскет — (7) Старый Луцк

(3) Ровно-ОШВСМ — (6) Запорожье

(4) Черкаськи Мавпы — (5) Кривбасс

Первые матчи плейоф пройдут 1-2 апреля на площадке команды, которая финиширует выше в турнирной таблице регулярного чемпионата. Вторые матчи пройдут 4-6 апреля.

Старт полуфинальных серий плейоф предварительно запланирован на 10-12 апреля и зависит от даты завершения четвертьфиналов.

В полуфиналах сыграют

Днепр/Прикарпатье-Говерла — Черкаськи Мавпы/Кривбасс

Киев-Баскет/Старый Луцк — Ровно-ОШВСМ/Запорожье

Все серии плей-офф Суперлиги Favbet, как и в прошлом году, пройдут в формате двух побед одной из команд.

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