Определились четвертьфиналисты Кубка Украины Favbet по баскетболу. Видео

30 ноября в Ровно, Черкассах и Днепре завершился первый этап Кубка Украины по баскетболу. В этом сезоне приняли участие 8 клубов Суперлиги Favbet и 3 команды из Высшей лиги.

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В финал четырех вышли три победителя баблов первого этапа соревнований, а также лучшая из команд, проигравшая в четвертьфинале (lucky loser). Матчи пройдут 1 декабря.

Пары 1/4 финала

"Черкаськи Мавпы" – "Харьковские Соколы", 16:00, Черкассы

"Ривне" – "Старый Луцк", 16:00, Ривне

"Днепр" – "Киев-Баскет", 16:00, Днепр

Результаты 30 ноября

"ДиДиБао" – "Харьковские Соколы" – 77:81 (19:15, 19:20, 18:20, 21:26)

"ДиДиБао": Бачурин (18+4 подбора), Качанов (17+4 подбора + 6 ассистов), Максим Безима (16+6 подборов + 1 ассист)

"Харьковские Соколы": Мартынов (17 + 1 подбор + 3 ассиста), Заплотинский (15 + 9 подборов + 1 ассист), Бречко (13 + 9 подборов)

"Днепр" – "Кривбасс" – 79:59 (17:14, 20:16, 30:10, 12:19)

"Днепр": Дубоненко (16 + 1 подбора), Тимофеенко (13 + 11 подборов + 3 ассиста), Загреба (10 + 10 подборов + 2 ассиста)

"Кривбасс": Пестик (13 + 9 подборов + 1 ассист), Мельник (13 + 3 подбора + 1 ассист), Бублик (10 + 1 подбор + 3 ассиста)

"Ривне" – "Селф Мэйд" – 103:63 (22:15, 24:12, 28:19, 28:17)

"Ривне": Поносов (22 очка), Соловьев (17), Шептицкий (17), Браун (15), Фуллер (13)

"Селф-Мейд": Справочный (24), Лийв (12), Жулавский (11)

"Черкаськи Мавпы" – "Прикарпатье-Говерла" – 73:71 (17:13, 15:27, 18:18, 23:13)

"Черкаськи Мавпы": Холод (17 очков), Марченко (15), Агафонов (11), Клебан (10)

"Говерла": Стародуб (18), Марков (14), Кузнецов (14)

"Запорожье" - "Киев-Баскет" - 59:64 ОТ (6:7, 15:13, 16:17, 19:19, 3:8)

"Запорожье": Хохоник (14 очков), Николайчук (12), Дмитренко (11), Кабанов (7), Величко (7)

"Киев-Баскет": Сушкин (17), Клевзуник (16), Зайцев (11), Сафонов (11)

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